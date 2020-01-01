В центре Одессы рухнул дом: Момент обрушения попал на камеры

Здание принадлежит частнику, который занялся там ремонтными работами.

В центре Одессы на углу Канатной и переулка Нахимова обрушился старинный дом. Об этом сообщает местное издание “Думская“.

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Здание, построенное в 1893 году, является памятником архитектуры местного значения. На днях в этом доме начались ремонтные работы, санкционированные властями. Нежилое левое крыло было ограждено, когда произошло обрушение.

По предварительной информации ни рабочие, ни случайные прохожие не пострадали. Сейчас на месте обрушения работают спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. В связи с этим переулок Нахимова и начало улицы Канатной перекрыты.

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На место происшествие прибыл мэр Одессы Геннадий Труханов, который сообщил журналистам, что дом принадлежит частному предпринимателю. Именно он и проводил ремонтные работы.

Дом – памятник архитектуры, есть охранный договор. Предположительно работы велись с нарушением регламента. Мы взяли материалы с камер наблюдения. На данный момент информации о пострадавших нет. Бригада строителей как раз вышла на перекур, а девушка, которая проходила мимо, за несколько секунд до обрушения успела пройти. Мы будем разбираться, что они сделали. Может, разрушили несущие стены, мы видим, что на этом доме много пристроек, - заявил градоначальник.

Напомним, в середине февраля в центре Харькова на тротуар рухнул балкон с людьми. Балкон был частью обветшалого здания, в котором расположен художественный музей.

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