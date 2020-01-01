Доставка от AppFood — новая опция заведения без официантов

3 недели назад львовский ресторан AppFood, который покорил сердца и желудки гостей свежими решениями и вкусной кухней, запустил новую услугу — доставка.

Мысль о доставке возникала у владельца заведения еще давно, но именно сейчас — то время, когда и человечество, и бизнес нуждаются в ней больше всего.

“Для комфорта и безопасности людей во время карантина, чтобы они имели возможность быстро и вкусно поесть, не покидая дом, а также не забыли вкус любимых пончиков и шашлыка во время изоляции“, — так комментирует Рафал Шиманский свою идею.

Доставка от AppFood — это те же установленные заведением стандарты качественного и быстрого сервиса. Заказывайте блюда через обновленное приложение, которое можно найти на сайте заведения, и в течение 29 минут курьер привезет пакет со вкусной едой вам под дверь. 29 минут — установленное AppFood время на доставку любого заказа. Так же, как в ресторане, на экране смартфона изображен таймер с отсчетом времени, а в случае задержки гости получают “извинения“ — ваучер в приложении на бесплатный десерт или напиток.

Быстрая доставка не только соответствует формату AppFood, но и заботится о львовянах. Большинство людей пока вынуждены работать дистанционно, а потому времени на приготовление пищи достаточно немного. AppFood поможет не отвлекаться от работы, соблюдать режим и иметь законный обеденный перерыв. Кроме того, вкусная еда и сытый желудок способствуют полной концентрации на задаче и генерированию новых идей.

Еще одно событие в жизни ресторана — новая позиция в меню, которая также уже доступна для заказа домой. Новым блюдом является традиционная пицца, которую любят и взрослые, и дети.

PizzaApp — пицца с разными начинками, которой можно лакомиться ежедневно и вам не надоест, ведь в меню предлагается 8 видов.

Кроме пиццы, в меню доставки включены уже привычные блюда AppFood.

Для тех, кто мечтает о пикантном шашлыке AppMeat, чтобы устроить пикник просто дома или на балконе.

Горячие супы AppSoup — можно выбрать сразу два разных вкуса, чтобы разделить обеденный перерыв с членами семьи.

Картофель фри AppChips — для юных ценителей. Выбирайте один из предложенных соусов для более насыщенного вкуса.

AppZap — если уже давно мечтаете попробовать традиционную польскую запеканку с грибами, сыром и луком. Это блюдо готовится по собственному рецепту семьи Рафала.

AppShrimp от шеф-повара ресторана — креветки в кляре темпура с соусом на ваш выбор.

AppDonut — большой глазированный пончик с ягодной начинкой.

Теплой весной будет актуальным прохладное мороженое AppIce — ванильный десерт, который готовится по уникальной технологии от AppFood. Благодаря удвоенной степени заморозки мороженое дольше сохраняет свою форму и прохладу, а потому прибудет в ваш дом целым и невредимым.

В целом AppFood — не только о вкусной еде и быстром сервисе. Это идея, которая нацелена на полную автоматизацию процессов, новый уровень сервиса и свежий взгляд на ресторанный бизнес. AppFood — первое заведение на украинском рынке, где отсутствует человеческий фактор, а для заказа нужен только смартфон с загруженным приложением. AppFood идет в ногу с технологиями, там можно воспользоваться беспроводным зарядным устройством, ресторан оснащен дозаторами с антисептиком для комфорта и безопасности людей. Местный герой заведения AppMan стоит на страже порядка и чистоты окружающей среды, подталкивая гостей сортировать мусор.

AppFood — это пространство, где радостно приветствуют детей и взрослых. Он дружеский и радушный. С ним ты “в теме“ — и речь не о возрасте, а об общих тенденциях и стремительном развитии технологий. Он, как никто другой, понимает потребности современных людей и делает все возможное, чтобы удовлетворить их.

Первый AppFood был открыт в центре Львова в декабре прошлого года. Уже в начале лета в сердце львовских айтишников открывается второй ресторан. А в будущих планах Рафала — всеукраинская сеть инновационных заведений без официантов.

Доставка від AppFood — нова опція закладу без офіціантів

3 тижні тому львівський ресторан AppFood, який підкорив серця та шлунки гостей свіжими рішеннями та смачною кухнею, запустив нову послугу — доставка.

Думка про доставку виникала у власника закладу ще давно, але саме зараз — той час, коли і людство, і бізнес потребують її найбільше.

“Для комфорту та безпеки людей під час карантину, аби вони мали змогу швидко та смачно поїсти, не покидаючи домівку, а також не забули смак улюблених пончиків та шашлику під час ізоляції” — так коментує Рафал Шиманський свою ідею.

Доставка від AppFood — це ті ж встановлені закладом стандарти якісного та швидкого сервісу. Замовляйте страви через оновлений додаток, який можна знайти на сайті закладу, і протягом 29 хвилин кур'єр привезе пакунок зі смачною їжею вам під двері. 29 хвилин — встановлений AppFood час на доставку будь-якого замовлення. Так само, як у ресторані, на екрані смартфону зображено таймер з відліком часу, а у разі затримки гості отримують “вибачення” — ваучер в додатку на безкоштовний десерт чи напій.

Швидка доставка не тільки відповідає формату AppFood, але й дбає про львів'ян. Більшість людей наразі вимушені працювати дистанційно, а тому часу на приготування їжі досить небагато. AppFood допоможе не відволікатися від роботи, дотримуватися режиму та мати законну обідню перерву. Окрім того, смачна їжа та ситий шлунок сприяють повній концентрації на завданні та генеруванню нових ідей.

Ще одна подія у житті ресторану — нова позиція в меню, яка також вже доступна для замовлення додому. Новою стравою є традиційна піца, яку полюбляють і дорослі, і діти.

PizzaApp — піца з різними начинками, яку можна куштувати щодня і вам не набридне, адже у меню запропоновано 8 видів.

Крім піци, в меню доставки включені вже звичні страви AppFood.

Для тих, хто мріє про пікантний шашлик AppMeat, аби влаштувати пікнік просто вдома чи на балконі.

Гарячі супи AppSoup — можна обрати одразу два різних смаки, аби розділити обідню перерву з членами родини.

Картопля фрі AppChips — для юних поціновувачів. Обирайте одиз із запропонованих соусів для більш насиченого смаку.

AppZap — якщо вже давно мрієте скуштувати традиційну польську запіканку з грибами, сиром та цибулею. Ця страва готується за власним рецептом сім’ї Рафала.

AppShrimp від шеф-кухаря ресторану — креветки у клярі темпура з соусом на ваш вибір.

AppDonut — великий глазурований пончик з ягідною начинкою.

Теплою весною буде актуальним прохолодне морозиво AppIce — ванільний десерт, який готується за унікальною технологією від AppFood. Через подвійну ступінь заморозки морозиво довше зберігає свою форму та прохолоду, а тому прибуде до вас цілим та неушкодженим.

В цілому AppFood — не тільки про смачну їжу та швидкий сервіс. Це ідея, яка має на меті повну автоматизацію процесів, новий рівень сервісу та свіжий погляд на ресторанний бізнес. AppFood — перший заклад на українському ринку, де відсутній людський фактор, а для замовлення потрібен лише смартфон із завантаженим додатком. AppFood йде в ногу з технологіями, там можна скористатися бездротовим зарядним пристроєм, ресторан облаштований дозаторами з антисептиком задля комфорту та безпеки людей. Місцевий герой закладу AppMan стоїть на стражі порядку та чистоти довкілля, підштовхуючи гостей сортувати сміття.

AppFood — це простір, де радо вітають малих та дорослих. Він дружній та привітній. З ним ти “в темі” — і мова не про вік, а про загальні тенденції та стрімкий розвиток технологій. Він, як ніхто інший, розуміє потреби сучасних людей і робить все можливе, аби задовольнити їх.

Перший AppFood було відкрито в центрі Львова у грудні минулого року. Вже на початку літа у серці львівських айтішників відкривається другий ресторан. А у майбутніх планах Рафала — всеукраїнська мережа інноваційних закладів без офіціантів.

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