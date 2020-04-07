Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Запорожье мать поила ребенка алкоголем в маршрутке: появилось видео

Комментариев: 2
Мать поила малыша алкогольным энергетиком.
Мать поила ребенка энергетиком
Мать поила ребенка энергетиком
скриншот

В одной из городских маршруток Запорожья женщина на глазах у десятка человек спаивала своего маленького ребенка алкогольным энергетиком.

Читай также: Из-за коронавируса премьер Ирландии будет работать врачом

Видео жуткого инцидента опубликовал местный активист Андрей Лукин на своей странице в Instagram. 

Мужчина попросил людей опознать горе-мать. На видеоролике отчетливо видно, что женщина дает малышу алкогольный напиток, а затем сама угощается из бутылки.

Может кто-то опознает леди? 49 маршрут. "Рево". Ребенок. Твою мать!!! Давайте найдем ее и возьмем интервью, - написал автор видео.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пост временный... может кто то опознаёт леди? 49 маршрут ... Рево ... ребёнок ... твою мать !!! Давайте найдём ее и возьмём интервью @tpzp Прислали подписчики только что инфу по «маме» Текст добавляю ( 00:40 ) Вообщем эта семейка( муж уже успел отбыть срок и вышел) спаивает детишек, когда уснут - заходят в магазин и под видом семейной пары воруют дорогостоящие товары. При чем прячут под спящих деток. Например берет две пачки кофе( мы пачку кирпичем называем в охране) прячет одну под ребёнка, а на полку ставит одну. Такой схемой они промышляют года 2. Мы их называли "колясочники". Когда ещё коляска была. Так все награбленное сгружалось под малыша.

Допис, поширений Prana (@prana.108)

Затем люди опознали горе-мать. Оказалось, что это довольно скандальная персона. Подписчики рассказали подробности о ее неблагополучной семье, которая промышляет кражами, эксплуатируя маленьких детей.

Эта семейка (муж уже успел отбыть срок и вышел) спаивает детишек, когда уснут – заходят в магазин и под видом семейной пары воруют дорогостоящие товары. При чем прячут под спящих деток. Например, берет две пачки кофе, прячет одну под ребенка, а одну ставит на полку, - написал Лукин со слов своих источников.

Читай также: Новые зараженные COVID-19: Под Полтавой инфицированы мать и дочь

Он также рассказал, что такими кражами преступники занимаются уже около двух лет. В торговых заведениях их прозвали "колясочниками".

Напомним, под Одессой селяне набросились на мать парня, который приехал из Чехии. Селяне требуют, что парень немедленно покинул поселок.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: алкоголь, мать, ребенок, инцидент
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
МаксимУм    09.04.2020, 13:30
Оценка:  +10
МаксимУм
А то что во время карантина в маршрутке полно людей?
Антибес    09.04.2020, 13:10
Оценка:  -22
Антибес
Очередная брехня прямо из Кремля!На самом деле это видео было снято в Зеленограде!А у нас в Украине вообще никто не пьёт!Все богатые,счастливые и все ведут исключительно здоровый образ жизни!)))))
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь