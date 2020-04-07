В Запорожье мать поила ребенка алкоголем в маршрутке: появилось видео

Мать поила малыша алкогольным энергетиком.

В одной из городских маршруток Запорожья женщина на глазах у десятка человек спаивала своего маленького ребенка алкогольным энергетиком.

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Видео жуткого инцидента опубликовал местный активист Андрей Лукин на своей странице в Instagram.

Мужчина попросил людей опознать горе-мать. На видеоролике отчетливо видно, что женщина дает малышу алкогольный напиток, а затем сама угощается из бутылки.

Может кто-то опознает леди? 49 маршрут. "Рево". Ребенок. Твою мать!!! Давайте найдем ее и возьмем интервью, - написал автор видео.

Затем люди опознали горе-мать. Оказалось, что это довольно скандальная персона. Подписчики рассказали подробности о ее неблагополучной семье, которая промышляет кражами, эксплуатируя маленьких детей.

Эта семейка (муж уже успел отбыть срок и вышел) спаивает детишек, когда уснут – заходят в магазин и под видом семейной пары воруют дорогостоящие товары. При чем прячут под спящих деток. Например, берет две пачки кофе, прячет одну под ребенка, а одну ставит на полку, - написал Лукин со слов своих источников.

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Он также рассказал, что такими кражами преступники занимаются уже около двух лет. В торговых заведениях их прозвали "колясочниками".

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