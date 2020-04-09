16 тысяч поправок к закону: В Раде компьютеры не тянут нагрузку

Обработка огромного числа поправок к антиколомойскому законопроекту вызвала массу технических трудностей.

В Верховной Раде компьютеры с трудом выдерживают процедуру сведения в единую сравнительную таблицу поправок в “антиКоломойский“ банковский законопроект 2571-д. Об этом сообщил в Facebook первый заместитель главы налогового комитета парламента Ярослав Железняк (фракция “Голос“).

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“Секретариат Комитета активно работает над сведением рекордной таблицы. Мне кажется, им уже во сне приходят правки. Пока сводная таблица готова на 67% (11000 из 16335 правок внесены), поэтому пятница выглядит как наиболее вероятный день, когда будет окончательная таблица. Из препятствий: компьютеры Рады банально не рассчитаны на обработку ТАКОГО объемного документа; после сведения поправок, их надо еще технически рассортировать, а на 16 тысячах поправок это еще тот вызов“, - рассказал он.

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Как сообщалось ранее, в законопроект №2571-д “Об усовершенствовании некоторых механизмом банковской деятельности“ подали 16 381 поправку.

Законопроект устанавливает четкие рамки судебного пересмотра решений Национального банка Украины, а также сокращает возможности судов по установлению размера ущерба, нанесенного бывшим владельцам банка в результате выведения его с рынка. При этом в законопроекте прописано, что признание решения о выводе банка с рынка незаконным не может быть основанием для его отмены.

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Принятие этого закона было требованием Международного валютного фонда.

Законопроект получил название “антиколомойского“, так как он существенно усложнит возможные попытки Игоря Коломойского вернуть национализированный в 2016 году Приватбанк или получить компенсацию за него.

Напомним, ранее сообщалось, что Рада сможет собраться на внеочередное заседание для рассмотрения антиколомойского закона не раньше понедельника. Задержка связана с большим числом поправок к законопроекту.

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