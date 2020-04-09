Мэр Николаева объяснил, почему в области нет коронавируса

Градоначальник сделал свои выводы.

В Николаевской области до сих пор не зафиксировали случаев инфицирования коронавирусом поскольку местные жители крайне редко путешествуют.

Об этом заявил мэр Николаева Александр Сенкевич, передает Радио Свобода.

По его словам, жители области мало путешествуют не только за границу, но и внутри страны.

Феномен в том, что, по исследованиям Международного республиканского института, жители области меньше всех путешествуют, как внутри страны, так и за границу. Поэтому отсутствие заболеваемости связываю с тем, что очень мало людей были за границей, - сказал Сенкевич.

По словам мэра, отсутствие путешествий позволило людям не контактировать с заболевшими или разносчиками инфекций.

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Он также отметил, что в Харькове до недавнего времени также практически не было коронавируса, хотя город в разы больше Николаева.

Николаевский мэр признал, что на недавнем селекторном совещании президент Зеленский предъявил претензии и ему, и главе Николаевкой ОГА за то, что те якобы скрывают информацию о заболевших коронавирусом.

Но никто ничего не скрывает. В области было проведено 69 ПЦР-тестов 71 больному. До сих пор ожидаем пять результатов, - отметил он.

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По данным Сенкевича, ежедневно в городе умирает от 10 до 16 человек, что является обычной цифрой для Николаева, а число заболевших пневмонией по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилась почти вдвое.

Также известно, что уменьшилось и количество заболевших ОРВИ благодаря тому, что все на карантине. Тем временем, Владимир Зеленский решил направить в Николаевскую область комиссию Минздрава, чтобы проверить, правильно ли там делают тестирования.

Напомним, Министерство здравоохранения изучит феномен Николаевской области, где нет ни одного зараженного коронавирусной инфекцией. По данным МОЗ, случаи подозрений зарегистрированы во всех регионах Украины, в то же время ни одного случая не зафиксировано в Николаевской области.

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