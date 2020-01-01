Во Львове скончался мужчина с подозрением на коронавирус

Результатов анализа пока нет.

Сегодня, 9 апреля, во Львове скончался мужчина, у которого заподозрили коронавирус.

Об этом сообщает ZAXID.NET.

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По предварительной информации, скончался 49-летний мужчина с подозрением на смертельный китайский коронавирус. Пациент длительное время боролся с пневмонией.

Более того, на данный момент супруга умершего находится в инфекционной больнице и у нее подтвердили заболеваемость на COVID-19.

Напомним, по состоянию на утро 9 апреля в Киеве зафиксировали 41 новый случай заражения коронавирусной болезнью COVID-19. Всего в столице 335 инфицированных.

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