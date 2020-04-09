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Главный санврач Ляшко прилетел в Николаев в поисках коронавируса

Комментариев: 1
По состоянию на утро 9 апреля в Николаевской области не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусной болезнью.
Виктор Ляшко прибыл в Николаев
Виктор Ляшко прибыл в Николаев
Novosti-N.org

Утром 9 апреля в Николаев прилетел главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. Медик планирует установить, почему в Николаевской области не зафиксировано ни одного случая COVID-19. Об этом сообщает местное издание НовостиN.

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По словам Ляшко, отсутствие подтвержденных случаев болезни COVID-19 в регионе может быть вызвано тем, что анализы на коронавирус не вовремя доставляют в специализированную медицинскую лабораторию. При этом главный санврач не исключает, что никаких ошибок не совершается, и в Николаевской области действительно нет коронавируса. 

Ляшко посетит Центр первичной медико-санитарной помощи в Николаеве, а также проинспектирует работу выездной бригады по коронавирусу. На данный момент в Николаевском лабораторном центре проходит рабочее совещание в закрытом режиме. 

Напомним, мэр Николаева объяснил, почему в области нет коронавируса.

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Теги: Ляшко, Николаев, коронавирус
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Комментариев (1)
nfhvyt    09.04.2020, 14:13
Оценка:  0
nfhvyt
Николаев не выдаёт нужной статистики и мешает оправдывать этот дебильный карантин.
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