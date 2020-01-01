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Полет боевой ракеты Р-360 сняли с самолетов

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Летящую ракету сопровождали перехватчики Су-27 и снимали весь процесс от взлета до попадания в цель.
Полет ракеты Р-360
Полет ракеты Р-360
defence-ua.com
В ходе испытаний крылатых противокорабельных ракет Р-360 комплекса 360МЦ Нептун подтверждены возможности новой системы по поиску и уничтожению морских целей. Об этом сообщает ресурс Defense Express.
 

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Так, испытания произошли 2 апреля на полигоне Алибей в Одесской области. В качестве мишени был использован лихтер длиной 38 м и шириной 11 м.
 
Ракета после старта с пусковой установки Нептун вышла заданным сложным маршрутом по контрольным точкам в район размещения морской цели. 
 
 

Напомним, в Украине успешно испытали ракету “Ольха-М“. Украина создала собственные ракеты с полным циклом производства.

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Теги: ракета, ВСУ, испытания, Су-27
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Источник: korrespondent.net

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