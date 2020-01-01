Полет боевой ракеты Р-360 сняли с самолетов

Летящую ракету сопровождали перехватчики Су-27 и снимали весь процесс от взлета до попадания в цель.

В ходе испытаний крылатых противокорабельных ракет Р-360 комплекса 360МЦ Нептун подтверждены возможности новой системы по поиску и уничтожению морских целей. Об этом сообщает ресурс Defense Express

Читай также: ВСУ приняли на вооружение бронеавтомобиль “Козак-2М1“ Так, испытания произошли 2 апреля на полигоне Алибей в Одесской области. В качестве мишени был использован лихтер длиной 38 м и шириной 11 м. Так, испытания произошли 2 апреля на полигоне Алибей в Одесской области. В качестве мишени был использован лихтер длиной 38 м и шириной 11 м.

Ракета после старта с пусковой установки Нептун вышла заданным сложным маршрутом по контрольным точкам в район размещения морской цели.