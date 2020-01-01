В Луцке неизвестный подстрелил молодую девушку на балконе

Сейчас полиция разыскивает стрелка, выбравшего человека в качестве мишени.

В Луцке неизвестный ранил из пневматического оружия 16-летнюю местную жительницу, которая стояла на балконе. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на управление Нацполиции в Волынской области.

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Отмечается, что 16-летняя девушка стояла на балконе, когда в нее кто-то выстрелил. Пострадавшая не видела того, кто стрелял, и откуда. У нее травмировано плечо. Несовершеннолетнюю госпитализировали в больницу.

На месте происшествия проводились следственные действия. По информации полиции, предварительно установлено, что телесные повреждения девушка получила от выстрела из пневматического оружия.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований внесены по факту хулиганства по ст. 296 УКУ.

Напомним, строитель изнасиловал женщину в санатории в Киеве. Мужчина отрицает свою причастность, но прокуратура заявляет, что уже получила достаточно доказательств.

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