Зеленский потребовал научить медиков пользоваться аппаратами ИВЛ

Не все врачи в Украине умеют обращаться с импортной техникой.

Президент Владимир Зеленский потребовал научить украинских медиков пользоваться аппаратами ИВЛ. Оказалось, что, даже получив современные аппараты искусственной вентиляции легких, медики в регионах часто не умеют ими пользоваться. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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“Нужно организовать онлайн-уроки. Тогда можно научить врачей в областях очень быстро“, - заявил президент.

В ответ министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что вскоре заработает информационно-консультационный центр для консультаций врачей в онлайн-режиме.

Напомним, ранее сообщалось, что если Зеленский подхватит COVID-19, временной замены ему нет. В президентском офисе рассчитывают, что президент сможет работать удаленно и временная замена ему не понадобится.

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