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60% жителей Донбасса за русский в качестве второго государственного

Комментариев: 38
Социологи отмечают рост поддержки русского языка на Донбассе.
На Донбассе хотят русский язык в качестве государственного
На Донбассе хотят русский язык в качестве государственного
ryskweb.se

Внесение изменений в Конституцию Украины и предоставление русскому языку статуса второго государственного в Украине поддерживают 60% жителей подконтрольной правительству территории Донецкой и Луганской областей. Об этом свидетельствуют данные исследования Фонда “Демократические инициативы“ им. Илька Кучерива.

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С ноября 2018 года, когда проводился предыдущий подобный опрос Фонда, в Донецкой и Луганской области возросло количество людей, считающих приемлемым предоставление русскому языку в Украине статуса второго государственного. Теперь вместо 57% в Донецкой и 54% в Луганской, такое решение поддерживают по 60% жителей обоих регионов.

Неприемлемым данный шаг считают 21% респондентов в Донецкой и 16% в Луганской областях. Ранее этот показатель составлял 19% и 25% соответственно.

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Затруднились ответить на этот вопрос 19% опрошенных в Донецкой и 24% опрошенных в Луганской областях, тогда как в 2018 году результаты были 24% и 21% соответственно.

Исследование проводилось Фондом “Демократические инициативы“ им. Илька Кучерива с 18 февраля по 2 марта 2020 года. В каждой из областей было отобрано по 500 респондентов, выборка репрезентативна по таким показателям как пол, возраст и место проживания (за исключением оккупированных территорий). Теоретическая погрешность исследования составляет 3,5%.

Напомним, рейтинг президента Зеленского продолжает уменьшаться. КМИС опубликовал новые данные об отношении украинцев к главе государства.

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Теги: социологи, опрос, русский язык, Донбасс, Луганская область, Донецкая область
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Комментариев (38)
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Юрий1    09.04.2020, 15:44
Оценка:  +5
Юрий1
Русский язык не является государственным, даже в самой России. Там он имеет статус "ОФИЦИАЛЬНОГО" языка, а не государственного. Как можно давать статус государственного языка такому языку, который даже в своей стране не государственный?
ВосставшийИзБана    09.04.2020, 15:55
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Дьявол кроется в деталях. РФ - федеративное государство. Т.е. состоящее из условно независимых государств. Так вот среди этих государств нет государства "русских". Когда Ленин в 1920 году регистрировался на съезде большевиков, он в анкете написал в графе национальность - великорос.
Путин-Xyйло    09.04.2020, 15:37
Оценка:  +6
Путин-Xyйло
Важно "правильно" спросить и напомнить что главному коронЫ-вирусному - "какая разница"
Путин-Xyйло    09.04.2020, 15:23
Оценка:  +8
Путин-Xyйло
Пока что они не знают один язык, но готовы не знать два
ВосставшийИзБана    09.04.2020, 15:28
Оценка:  +7
ВосставшийИзБана
Они не знают и одного, но не хотят знать два.
Woodbrother    09.04.2020, 15:34
Оценка:  +7
Woodbrother
В Донбассе живут вполне инормальные люди. Дыбилы там опросы проводят. Доверять этой галиматье совершенно нельзя. До тех пор, пока рассейские фашисты-оккупанты не уйдут, проводить опросы там нет смысла.
ВосставшийИзБана    09.04.2020, 15:43
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
Судя по тому, кто сбежал оттуда в Киев - не все так радужно. Точнее - ходить бы им всем под радужным флагом.
Юрий1    09.04.2020, 15:20
Оценка:  +8
Юрий1
Даже при совке, русский язык не был государственным. Он не был утверждён как государственный, никаким законом.
farfalle    09.04.2020, 15:22
Оценка:  -26
farfalle
При чем тут совок? Тогда и украинский не был государственным. Люди СЕЙЧАС хотят сделать русский вторым государственным.
Юрий1    09.04.2020, 15:30
Оценка:  +7
Юрий1
А он и первым то не был.
Колишній-східняк    09.04.2020, 15:28
Оценка:  +8
Колишній-східняк
При совке было проще - через развитие и расцвет национальных языков и культур все нации сливались в единую социалистическую общность - советский народ. Марксистско-ленинская диалектика, против неё не попрёшь .
Юрий1    09.04.2020, 15:32
Оценка:  +8
Юрий1
И русский, -насаждался во всех республиках, как язык общения между народами СССР.
Операторська    09.04.2020, 15:15
Оценка:  +10
Операторська
піднімають голову, бо ж цяцькаються з ними всякі сивохи і т.п. мудачня
ВасяизИваново    09.04.2020, 15:33
Оценка:  -26
ВасяизИваново
Тай шо, надо что б туда прибыли поезда мира с галицо-нацистами и навели порядок в биомусоре?
Woodbrother    09.04.2020, 15:39
Оценка:  +5
Woodbrother
Васек вали насвою московию нафиг .
ВосставшийИзБана    09.04.2020, 15:15
Оценка:  +9
ВосставшийИзБана
Особенно мне понравилось как в слове "русский" написаны буквы в конце слова.
farfalle    09.04.2020, 15:24
Оценка:  -25
farfalle
Все правильно. Так для вас, сельских нерусей привычнее
ВосставшийИзБана    09.04.2020, 15:29
Оценка:  +6
ВосставшийИзБана
Это привычней для ваших нерусей.
ВосставшийИзБана    09.04.2020, 15:08
Оценка:  +9
ВосставшийИзБана
Нужно восстановить историю. Нужно вспомнить, как вытравливался украинский язык, И что "русский язык" появился только в начале прошлого века.
farfalle    09.04.2020, 15:26
Оценка:  -25
farfalle
И что? Ты хочешь чем-то оправдать запрет на государственность русского языка СЕЙЧАС? Восстанавливай историю не по Вятровичу.
ВосставшийИзБана    09.04.2020, 15:32
Оценка:  +8
ВосставшийИзБана
Я не оправдываю. Просто есть такой закон природы, по которому пошел откат. На любое насилие будет ответное насилие. Так вот установка украинского языка как ЕДИНСТВЕННОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО - это и есть ответное насилие. И чем меньше сторонники "русского мира" будут выступать, тем скорее это все
ВосставшийИзБана    09.04.2020, 15:32
Оценка:  +6
ВосставшийИзБана
успокоится.
farfalle    09.04.2020, 15:26
Оценка:  -26
farfalle
И что? Ты хочешь чем-то оправдать запрет на государственность русского языка СЕЙЧАС? Восстанавливай историю не по Вятровичу.
ВосставшийИзБана    09.04.2020, 15:06
Оценка:  +9
ВосставшийИзБана
А им объяснили, что два госязыка - это прежде всего доп.затраты? Спросите у них, куда сейчас лучше направить эти деньги - на бюрократию, на здравоохранение или на образование? Или просто проесть, что им, безусловно, ближе к телу.
farfalle    09.04.2020, 15:27
Оценка:  -26
farfalle
Это не допзатраты, а уважение к людям, которых более 70% в стране. Про деньги вспомнил, рагуль
Стр    09.04.2020, 15:02
Оценка:  -1
Стр
когда уже этим жителям бимбаса дойдет в башку хоть что-то, велком дыныры там русге языг и рузге мир в полном его проявлении, вам мало? давайте у себя такое же организуйте и будут вам камни с неба и все вытикающие....
Woodbrother    09.04.2020, 14:54
Оценка:  +12
Woodbrother
Фонд “Демократические инициативы“ им. Илька Кучерива дружно идет нахрен всем коллективом вперед и с песнями
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