Ученые и медики объяснили, почему «Протефлазид» - фуфломицин и от коронавируса не лечит

Лекарства, которые на самом деле даже не являются медицинскими препаратами, производятся в Украине в большом количестве. Одним из таких «фуфломицинов» является спиртовая настойка на травах «Протефлазид». Хотя ее производители компания «НПК Экофарм» заявляли, что она может помочь при лечении коронавируса, никаких научных подтверждений этому не существует. Об этом пишет « РБК-Украина ».

«Протефлазид» - это спиртовая настойка трав щучки и вейника, стоимостью от 300 до 600 гривен за флакон. Производитель начал продавать препарат задолго до появления коронавируса.

Биофизик, доктор физико-математических наук, ведущий сотрудник Института физики НАН Украины Семен Есилевский заявил, что препарат является спиртовой настойкой из двух трав: вейника наземного 500 г/1000 мл и травы щучки дернистой 500 г/1000 мл, и по его убеждению - не может дать обещанного эффекта.

Врач-инфекционист Игорь Марков уверяет, что препарат «даже герпес лечит не очень эффективно, а на коронавирус он будет действовать примерно, как аскорбиновая кислота».

Кандидат медицинских наук, анестезиолог-практик Андрей Семьянкив, известный также как медицинский блогер MED Goblin, отмечает, что «Протефлазид» на 96% состоит из спирта и продается уже двадцать лет. «За десятилетия этим препаратом обещали помочь не только в лечении коронавируса, но и герпеса, гепатита, грибка, ОРВИ и даже ВИЧ», - говорит эксперт.

Журналисты проекта расследований Bihus.Info выяснили , что препарат не имеет никаких научных подтверждений относительно его эффективности в блокировании коронавируса.

Несмотря на отсутствие клинических исследований и недоказанную эффективность препарата, 23 марта президент Академии медицинских наук Виталий Цимбалюк написал письмо на имя премьер-министра Дениса Шмыгаля с просьбой дать согласие на использование медиками и пациентам «Протефлазида» в качестве профилактики и лечения коронавируса.

В связи с этим экс-министр здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что руководители определенных научных учреждений пытаются «впарить» это лекарство как якобы спасение от COVID-19 и заверила, что подобными действиями Национальная академия медицинских наук Украины «ударилась в лженауку».