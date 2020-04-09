Филарет о коронавирусе: Весь мир согрешил, Господь и наказывает нас

Филарет сделал новое заявление о коронавирусе и спрогнозировал окончание эпидемии.

Патриарх Филарет заявил, что в эпидемии коронавируса в Украине и мире виноваты все люди-грешники.

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Такое заявление он сделал во время одного из своих служений, передает РБК-Украина.

Священнослужитель уверен, что коронавирус послал Бог за все грехи, которые сделали люди.

Все мы говорим о карантине, но мало кто говорит, почему случилась эта эпидемия? Почему? Потому, что согрешили, весь мир согрешил, стал не на ту дорогу. И поэтому Господь Милосердный и наказывает нас. Наказывает для чего? Чтобы мы не грешили, чтобы отказались от предыдущих грехов, которые совершали, - сказал он.

Также он отметил, что существует только один выход из этой ситуации - покаяние. Филарет уверен, что эпидемия завершится после того, как люди поймут, что нужно покаяние.

Покаемся - мгновенно все станет на свои места, ибо у Бога все возможно. Он сказал слепому "прозри!" - и прозрел. Сказал мертвому Лазарю, который вонял, "иди" - тот встал и пошел. Вот такой наш Бог. Долго терпит, а когда наказывает, то жестоко наказывает. Так что его наказания доходят не только до тела, а доходят до самой глубины души, - сказал он.

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При этом Филарет призвал украинцев строго соблюдать карантин. Тогда недуг не сможет активно распространяться по миру.

Все меры, которые принимает государство по отношению к обеспечению нераспространения этой эпидемии, выполнять надо, и тщательно надо выполнять, но смотреть на главное - каяться в грехах. Покаемся - мгновенно Господь прекратит всякие болезни и всякие эпидемии. Ему слава во веки веков, - добавил Филарет.

Напомним, ранее патриарх Филарет обвинил геев и лесбиянок в пандемии коронавируса. Причиной пандемии коронавируса является однополые браки, считает патриарх.

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