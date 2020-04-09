Во время обстрела оккупантов на Луганщине погиб украинский военный

49-летний военнослужащий ЗСУ погиб во время обстрела в Новоайдаровском районе Луганской области.

9 марта, в районе поселка Крымское в Луганской области, во время обстрела оккупантов, от полученных осколочных ранений погиб военнослужащий ВСУ. Об этом на своей странице в Facebook сообщила сотрудница Офиса Генерального прокурора Наталья Непряхина.

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"Плохие новости с фронта. В результате 40-минутного обстрела наших позиций у Крымского Новоайдарского района с оккупированной территории Луганской области, погиб военнослужащий. В январе исполнилось 49 лет. Погиб от полученных осколочных ранений", - написала она.



Непряхина отметила, что это уже 22-й украинский военный, погибший в Луганской области с начала 2020 года.

Напомним, за прошедшие сутки сепаратисты восемь раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе.

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