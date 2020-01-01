В ВСУ зафиксировано новые случаи COVID-19

Еще двое военнослужащих заразились коронавирусом.

В ВСУ зафиксировали новые случаи коронавируса. Заразились двое военнослужащих. Их состояние оценивают как удовлетворительное.

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Об этом сообщает Командование Медицинских сил ВСУ в Facebook.

Сообщается, что у военнослужащего Васильковского гарнизона, который был накануне госпитализирован в Национальный военно-медицинский клинический центр с предварительным диагнозом “пневмония”, подтверждено COVID-19.

На данный момент военнослужащий находится в госпитале и получает симптоматическое лечение. Состояние его здоровья удовлетворительное.

Кроме того, коронавирус подтвердили у военнослужащего одной из воинских частей Мелитополя. С конца марта он находился на самоизоляции после контакта с зараженными лицами. 29 марта в него повысилась температура. Тесты показали отрицательный результат. Между тем, 9 апреля поступили результаты ПЦР-тестирования, которые подтвердили COVID-19. Состояние его здоровья удовлетворительное.

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Сегодня военный проходит лечение в домашних условиях под наблюдением медицинской службы. Военные, которые с ним контактировали, отправлены на самоизоляцию.

Напомним, в ООН призвали прекратить огонь на Донбассе ради борьбы с коронавирусом. На фоне глобального кризиса, связанного с распространением COVID-19, на Донбассе выросло число жертв до наивысшего уровня с сентября 2019 года, заявили в ООН.

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