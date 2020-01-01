Украинцы на карантине больше женились, чем разводились

Более 5 тысяч пар создались в Украине за время карантина.

Во время карантина в связи с распространением коронавируса в Украине поженились более 5 тысяч пар. В то же время всего 1,7 тысяч браков распались.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

Отметим, что во время карантина подать документы на оформление брака и развода в РАГС можно онлайн.

Со времени введения карантина заключили брак 5138 пар влюбленных. Также проведено 1753 государственных регистраций расторжения брака, - сказано в сообщении Минюста.

Напомним, сидя на карантине, украинцы стали внимательнее следить за новостями, смотреть больше фильмов и сериалов, а также занялись саморазвитием.

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