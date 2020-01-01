"Машина не моя": Ляшко опроверг слухи о ДТП в Николаеве

По его словам, в момент ДТП он как раз давал интервью журналистам.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко опроверг информацию о ДТП с участием его автомобиля в Николаеве. Ляшко заявил, что в момент ДТП он находился в совершенно другом месте. Об этом он написал у себя в Facebook.

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“Прошу не распространять ложную информацию о ДТП. Машина не моя. Меня в автомобиле во время ДТП также не было. Именно в это время давал интервью журналистам“, - заявил он.

Ляшко также отметил, что он с коллегами продолжает проверять, как в Николаевской области работают все алгоритмы по выявлению коронавирусной инфекции.

Мы не сообщаем областям о наших планах визитов. Выбираем учреждения на месте с учетом мнений и пожеланий медиков, - добавил Ляшко.

Скриншот facebook.com/Виктор Ляшко

Напомним, ранее сообщалось, что авто главного санврача в Николаеве врезалось в бусик журналистов. ДТП случилось на улице Лазурной в Николаеве. На момент аварии самого Ляшко в салоне автомобиля не было.

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