Карантин, который был введен на территории Украины еще 12 марта, ужесточают: школьникам предстоит забыть о прогулках с друзьями и оставаться дома.

Родители детей школьного возраста не задаются вопросом «чем заняться на карантине», ведь с малышами нужно делать домашнее задание и учить вместе уроки. Многие (если есть такая возможность) смотрят онлайн уроки от преподавателей своей школы. Но что делать, если уроки онлайн смотреть негде?

Скорее всего, вы уже давно освоили и активно смотрите ТВ онлайн. Смотреть каналы онлайн намного удобнее и дешевле, чем возиться с антеннами/тарелками, подключать эфирное цифровое телевидение и каждый раз покупать бумажные программы ТВ. Телевизор онлайн сейчас смотрят даже бабушки и дедушки, что же говорить о ваших чадах? Современные дети и на каникулах, и на карантине предпочитают играть в компьютерные игры или смотреть любимые фильмы, ТВ-каналы и сериалы по онлайн ТВ. Давайте использовать современные технологии в виде телевидения онлайн во благо: с 6 апреля на украинских каналах онлайн стартует образовательный проект «Всеукраинская школа онлайн». Суть данной инициативы заключается в том, что дети смогут смотреть онлайн-занятия и продолжат учить английский язык, украинский язык, украинскую литературу, зарубежную литературу, история Украины, математику, биологию, алгебру, геометрию, географию, физику, химию в условиях карантина. С понедельника по пятницу включайте ТВ онлайн , выбирайте канал, телепрограмма которого предусматривает трансляцию занятий по нужному вам предмету, и смотрите уроки онлайн.

Сервис для просмотра интернет ТВ Ланет.TV дает вам уникальную возможность смотреть уроки — промокод teleurok. Активируйте промокод teleurok до 01.07.2020 года и получите 50 грн на основной и 50 грн на бонусный счет, чтобы обучение дома было еще удобнее и приятнее. Дополнительная функция: электронная ТВ программа на две недели вперед не даст вам пропустить нужное занятие.

Как смотреть ТВ через Интернет?

Достаточно иметь дома стабильный сигнал Интернет и любое смарт-устройство с большим экраном — планшет, ноутбук, телевизор или смартфон. Таким образом, интернет телевидение доступно абсолютно каждому жителю Украины.

Как подключить Ланет.TV?

Скачайте приложение ТВ онлайн через Google Play или смотрите ТВ онлайн на сайте lanet.tv; Зарегистрируйтесь в сервисе Ланет.TV и активируйте промокод в личном кабинете; Получив деньги на основной и бонусный счёт (активировав промокод teleurok), закажите соответствующий пакет, телепрограмма которого предусматривает трансляцию каналов с уроками. Смотрите уроки в прямом эфире в ТВ онлайн сервисе Ланет.TV!

Напоминаем, что транслировать онлайн-занятия будут такие каналы: ПлюсПлюс, 112 Украина, ZOOM, Индиго, УНИАН, Рада, UA: Культура, UA: Первый, М1 и другие. ТВ программа данных каналов предусматривает трансляцию уроков для 5-11 классов.

Всеукраїнська школа онлайн з Ланет.TV: дивіться ТБ онлайн за промокодом

Карантин, який був введений на території України ще 12 березня, посилюють: школярі повинні забути про прогулянки з друзями та залишатися вдома.

Батьки дітей шкільного віку не задаються питанням «чим зайнятися на карантині», адже з малюками потрібно робити домашнє завдання та вчити разом уроки. Багато хто (якщо є така можливість) дивляться онлайн уроки від викладачів своєї школи. Але що робити, якщо уроки онлайн дивитися ніде?

Найімовірніше, ви вже давно освоїли та активно дивіться ТБ онлайн. Дивитися канали онлайн набагато зручніше та дешевше, ніж возитися з антенами/тарілками, підключати ефірне цифрове телебачення та щаразу купувати паперові програми ТБ. Телевізор онлайн зараз дивляться навіть бабусі й дідусі, що ж говорити про ваші чада? Сучасні діти і на канікулах, і на карантині вважають за краще грати в комп'ютерні ігри або дивитися улюблені фільми, ТВ-канали та серіали по онлайн ТБ. Давайте використовувати сучасні технології у вигляді телебачення онлайн на благо: з 6 квітня на українських каналах онлайн стартує освітній проєкт «Всеукраїнська школа онлайн». Суть такої ініціативи полягає в тому, що діти зможуть дивитися онлайн-заняття та продовжувати вивчати англійську мову, українську мову, українську літературу, зарубіжну літературу, історія України, математику, біологію, алгебру, геометрію, географію, фізику, хімію у умовах карантину. З понеділка по п'ятницю вмикайте ТБ онлайн, вибирайте канал, телепрограма якого передбачає трансляцію занять з потрібного вам предмету, і дивіться уроки онлайн.

Сервіс для перегляду інтернет ТБ Ланет.TV надає вам унікальну можливість дивитися уроки — промокод teleurok. Активуйте промокод teleurok до 01.07.2020 року та отримаєте 50 грн на основний рахунок і 50 грн на бонусний рахунок, щоб навчання вдома було максимально комфортним. Додаткова функція: електронна ТВ програма на два тижні вперед допоможе не пропустити потрібне заняття.

Як дивитися ТБ через Інтернет?

Достатньо мати вдома стабільний сигнал Інтернет і будь-який смарт-пристрій з великим екраном — планшет, ноутбук, телевізор або смартфон. Таким чином, інтернет телебачення доступне абсолютно кожному жителю України.

Як підключити Ланет.TV?

Скачайте додаток ТБ онлайн через Google Play або дивіться ТБ онлайн на сайті lanet.tv; Зареєструйтесь в сервісі Ланет.TV та активуйте промокод в особистому кабінеті; Отримавши гроші на основний і бонусний рахунок (активувавши промокод teleurok), замовте відповідний пакет, телепрограма якого передбачає трансляцію каналів з уроками. Дивіться уроки в прямому ефірі в ТБ онлайн сервісі Ланет.TV!

Нагадуємо, що транслювати онлайн-заняття будуть такі канали: Плюсплюс, 112 Україна, ZOOM, Індиго, УНІАН, Рада, UA: Культура, UA: Перший, М1 тощо. ТВ програма цих каналів передбачає трансляцію уроків для 5-11 класів.

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