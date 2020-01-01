Мелитополь закрылся на карантин: Въезд только по спецпропускам

Все въезды в город перекрыты, для проезда оставлено только пять КПП. Введены ограничения на пересечение границ города.

В Мелитополе Запорожской области со среды, 8 апреля, на въездах и выездах города начали работу 5 контрольно-пропускных пунктов. Как сообщает пресс-служба городского совета, остальные въезды и выезды из населенного пункта перекрыли с помощью блоков и траншей.

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Право на въезд и выезд через КПП имеют следующие лица и транспортные средства:

грузовые автомобили, которые перевозят продукты питания, промышленные товары, товары первой необходимости, сельскохозяйственную продукцию, строительные материалы и т.д.;

транзитные транспортные средства (без права остановки и стоянки на территории Мелитополя);

транспортные средства предприятий и организаций, которые обеспечивают жизнедеятельность Мелитополя;

транспортные средства физических лиц, которые зарегистрированы на территории города и возвращаются в Мелитополь;

транспортные средства физических лиц, которые работают на объектах жизнеобеспечения города Мелитополь и проживают за его пределами.

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Отмечается, что для перечисленных категорий разработана справка, которая позволяет въезд в город. При этом абсолютно всех въезжающих, в том числе транзитом, будут оперативно вносить в электронную базу данных, к которой будут иметь доступ полицейские.

Проезд мимо бетонных блоков на закрытых дорогах будет расцениваться как нарушение карантина. Нарушителям грозит штраф от 17 до 34 тысяч гривен.

Напомним, многодетная российская семья, боясь заразиться COVID-19, стала жить в лесу. Дети спали прямо под открытым небом. Их изъяли, а родителей привлекли к админответственности.

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