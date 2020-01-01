Ляшко тоже не нашел коронавируса в Николаевской области

“Накануне моего визита в Николаев мы провели своеобразную спецоперацию. Отобрали образцы больного пневмонией человека и отправили их на исследование за пределы области. Заключения совпали с теми, которые сделали местные специалисты, - тесты отрицательные“, - сказал санврач.

По его словам, приехал он в область для того, чтобы понять, все ли работает правильно, или есть какой-то сбой, ведь в регионе до сих пор не обнаружили COVID.

Мы посмотрели как заседает оперативный штаб и ознакомились с работой вирусологической лаборатории, которая сегодня имеет возможность делать до 500 ПЦР в сутки. Сейчас увиденное меня удовлетворило, - сказал Ляшко.

Он также планирует провести инспекцию в больницах, где должны лечить больных коронавирусом; проконтролировать обеспечение медиков всем необходимым и под конец встретиться с руководством области.

Напомним, Николаевская область – единственный регион страны, где до сих пор не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом. Разбираться в природе этого загадочного явления в область отправился главный санитарный врач Украины. При этом мэр Николаева уже высказал свое мнение, почему в области нет коронавируса

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