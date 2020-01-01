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Ляшко тоже не нашел коронавируса в Николаевской области

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Главный санитарный врач страны Виктор Ляшко остался доволен проверкой в регионе и не выявил нарушений.
Врач проверит еще больницы на обеспечение всем нужным для больных коронавирусом
Врач проверит еще больницы на обеспечение всем нужным для больных коронавирусом
пресс-служба МОЗ
Исследования в независимой лаборатории подтвердили правильность действий николаевских медиков в выявлении коронавируса, о чем сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко, пишет Укринформ.
 

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“Накануне моего визита в Николаев мы провели своеобразную спецоперацию. Отобрали образцы больного пневмонией человека и отправили их на исследование за пределы области. Заключения совпали с теми, которые сделали местные специалисты, - тесты отрицательные“, - сказал санврач.
 
По его словам, приехал он в область для того, чтобы понять, все ли работает правильно, или есть какой-то сбой, ведь в регионе до сих пор не обнаружили COVID.
 
Мы посмотрели как заседает оперативный штаб и ознакомились с работой вирусологической лаборатории, которая сегодня имеет возможность делать до 500 ПЦР в сутки. Сейчас увиденное меня удовлетворило, - сказал Ляшко.
 

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Он также планирует провести инспекцию в больницах, где должны лечить больных коронавирусом; проконтролировать обеспечение медиков всем необходимым и под конец встретиться с руководством области.

Напомним, Николаевская область – единственный регион страны, где до сих пор не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом. Разбираться в природе этого загадочного явления в область отправился главный санитарный врач Украины. При этом мэр Николаева уже высказал свое мнение, почему в области нет коронавируса

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Теги: Николаевская область, Виктор Ляшко, коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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