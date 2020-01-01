Погода в Украине на 10 апреля: Небольшие дожди и похолодание

В центральных и восточных областях Украины ожидаются небольшие дожди. В остальных регионах по-прежнему солнечно.

Погода в пятницу, 10 апреля, в Украине будет разной. Осадки ожидаются в восточных и центральных областях страны. В других регионах Украины по-прежнему будет светить солнце. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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В западных областях страны температура воздуха днем составит от +11 до + 18 градусов тепла, ночью от +5 до +8;

На севере Украины температура днем +11… +13, ночью +6… +8;

В центральных областях температура днем от +10 до +17, ночью от +5 до +7;

На востоке страны днем от +11 до +18, ночью от +3 до +8;

На юге Украины днем от +17 до +20 градусов, ночью от +3 до +8;

В Крыму днем +15… +17, ночью +4… +6;

В Киеве днем +11… +13, ночью +6… +8.

Погода в Украине на 10 апреля meteo.gov.ua

По словам синоптика Натальи Диденко в пятницу, 10 апреля, температура воздуха несколько снизится в северных и западных областях, до + 11… + 15 градусов. На остальной территории теплая погода удержится, + 15… + 22 градуса.

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