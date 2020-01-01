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Вторая волна COVID-19 может случиться осенью - эпидемиолог Александрин

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Эпидемиолог отметил важность обучения украинских медиков у итальянских коллег.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
EPA/UPG

Вторая волна эпидемии коронавирусной болезни COVID-19 может произойти осенью 2020 года. Об этом в интервью изданию Gazeta.ua рассказал глава Национальной экспертной группы по инфекционному контролю, кандидат медицинских наук Андрей Александрин.

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По словам эпидемиолога, важную роль в снижении уровня распространения COVID-19 играет проветривание помещений, а не солнечный свет или витамины.

"Стоит бояться второй волны заболеваемости в ноябре. Потому что включат отопление и не будут открывать окна. Поэтому надо учить врачей принимать тяжелобольных. Для этого наших медиков и отправили в Италию. Научатся спасать людей в экстренных случаях у опытных коллег", – отметил медик.

Напомним, на Львовщине в одну ночь от COVID-19 умерла семейная пара.

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Теги: эпидемиолог, Коронавирус, осень, эпидемия
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