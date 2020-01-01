Проведены обыски у полицейских, "крышевавших" незаконные вырубки леса. Четверым копам сообщено о подозрении.

На Харьковщине ГБР и прокуратура пришли с обысками в полицию

На Харьковщине ГБР и прокуратура пришли с обысками в полицию

В отделах полиции Харьковской области проводят обыски в связи с сокрытием и “крышеванием“ незаконных вырубок в лесных хозяйствах региона. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

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“Под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области сообщено о подозрении четверым сотрудникам Валковского ОП ГУНП в Харьковской области по факту превышения служебных полномочий работниками правоохранительного органа, повлекшее тяжкие последствия, и пособничества в порубке леса, повлекшее тяжкие последствия (ч. 3 ст. 365 , ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 246 УК Украины) и одиннадцати жителям Харьковской и других областей по факту вырубки леса, повлекшее тяжкие последствия (ч. 4 ст. 246 УК Украины),“ – говорится в сообщении.

По информации прокурора области Александра Фильчакова, в период 2018-2020 годов житель Змиевского района области создал группу лиц численностью более 30 человек для осуществления незаконной вырубки деревьев на территории Валковского и других районов области для дальнейшей реализации. Так указанный человек совместно с двумя жителями Сумской и Черниговской областей построили преступную схему с явно выраженной иерархической структурой. К преступной схемы злоумышленники привлекли, кроме других лиц, работников местных органов полиции.

Полицейские систематически за денежное вознаграждение “крышевали“ незаконные схемы “черных лесорубов“ - сопровождали автотранспорт, перевозящий незаконно срубленную древесину, предоставляли служебную информацию о запланированных мероприятиях, направленных на выявление и предупреждение указанных преступлений, и иным образом принимали меры по устранению препятствий в совершении преступлений вышеуказанной группой, - сообщает прокуратура.

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Среди подозреваемых полицейских – оперуполномоченный сектора криминальной полиции, начальник одного из секторов реагирования патрульной полиции и двое полицейских сектора реагирования патрульной полиции. Также среди подозреваемых 11 гражданских лиц - жители Харьковской, Сумской, Днепропетровской и Черниговской областей.

В настоящее время согласно заключения эксперта и расчета специалиста в указанном производстве установлен ущерб государству на сумму 850 тыс. грн.

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Всего в результате незаконной порубки деревьев убытки могут составлять ориентировочно 300 млн грн (будут подтверждены после проведения осмотров участков, на которых вырублены деревья, и результатов экспертных исследований).

Прокуратурой области совместно со следователями ГБР и оперативными сотрудниками ГСБ проведено около 50 обысков по домашним адресам фигурантов и в служебных помещениях отделов полиции. Во время обысков изъяты черновые записи о расчетах с правоохранителями, банковские карточки, бензопилы, мобильные телефоны и другие вещественные доказательства, - сообщает прокуратура.

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Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей. “Черным лесорубам“ грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет. А полицейским, которые их покрывали – лишение свободы на срок от семи до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Указанное уголовное производство расследует территориальное управление ГБР в городе Полтава.

Напомним, в Киеве “черные лесорубы“ срезали дубы в заказнике. В Пуще-Водице “лесорубы“ рубили дуб-кругляк, из которого затем делали паркет для продажи на европейском рынке.

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