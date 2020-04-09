У больного на COVID-19 экспресс-тесты трижды не выявляли коронавируса

После отрицательных экспресс-тестов, коронавирус у мужчины подтвердило лабораторное тестирование.

Заболевшему COVID-19 мужчине в Черниговской области экспресс-тесты три раза показывали отрицательный результат. Заболевание подтвердилось путем лабораторного тестирования. Об этом

в комментарии "UA:Чернігів" рассказал гендиректор Нежинской больницы Александр Костырко.

Читай также: Вторая волна COVID-19 может случиться осенью - эпидемиолог Александрин

Медик отметил, что мужчина заболел 25 марта, в Нежин его доставили для госпитализации 3 апреля.



"Провели тестирование. Результат был отрицательный. Нам еще сообщили, что дважды делали тестирование в Носовке. Эти тесты также были отрицательными", - рассказал он.

Читай также: Под Житомиром от COVID-19 скончался третий человек

На данный момент пациент находится в состоянии средней тяжести.



"Он лечился, я так понял, в центре первичной медико-санитарной помощи в Носовке. Есть воспаление двустороннее. Назначено ему патогенетическое лечение. В принципе, ему не хуже. Без кислородной поддержки. Общее состояние - средней тяжести", - отметил Костырко.





Напомним, украинские ученые спрогнозировали, когда эпидемия COVID-19 пойдет на спад.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.