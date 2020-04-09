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У больного на COVID-19 экспресс-тесты трижды не выявляли коронавируса

Комментариев: 1
После отрицательных экспресс-тестов, коронавирус у мужчины подтвердило лабораторное тестирование.
Иллстративное фото
Иллстративное фото
EPA/UPG

Заболевшему COVID-19 мужчине в Черниговской области экспресс-тесты три раза показывали отрицательный результат. Заболевание подтвердилось путем лабораторного тестирования. Об этом 
в комментарии "UA:Чернігів" рассказал гендиректор Нежинской больницы Александр Костырко.

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Медик отметил, что мужчина заболел 25 марта, в Нежин его доставили для госпитализации 3 апреля.

"Провели тестирование. Результат был отрицательный. Нам еще сообщили, что дважды делали тестирование в Носовке. Эти тесты также были отрицательными", - рассказал он.

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На данный момент пациент находится в состоянии средней тяжести. 

"Он лечился, я так понял, в центре первичной медико-санитарной помощи в Носовке. Есть воспаление двустороннее. Назначено ему патогенетическое лечение. В принципе, ему не хуже. Без кислородной поддержки. Общее состояние - средней тяжести", - отметил Костырко.



Напомним, украинские ученые спрогнозировали, когда эпидемия COVID-19 пойдет на спад.

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Теги: экспресс-тесты, Коронавирус, тестирование
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Комментариев (1)
PобинГуд    09.04.2020, 18:21
Оценка:  -21
PобинГуд
Могли бы и 100 экспресс-тестов ему сделать.Они всё-равно не эффективны.
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