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В Николаеве маршрутчик, избивший инвалида АТО, на коленях просил прощения

Комментариев: 5
Мужчину заставили просить прощения у потерпевшего ветерана АТО.
Мужчину заставили извиниться перед инвалидом АТО
Мужчину заставили извиниться перед инвалидом АТО
скриншот

Сегодня, 9 апреля, активисты заставили водителя маршрутки, который унизил и избил ветерана АТО, извиниться перед ним на коленях.

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Об этом сообщил руководитель общественного формирования “Бугский Гард” Илья Зелинский на своей странице в Facebook.

Отмечается, что сегодня активистам поступила информация, что бойца 79 бригады, инвалида войны, который потерял глаз и часть черепа в зоне боевых действий, избил водитель 91-го маршрута и вытолкнул из салона авто.

Вата начала радоваться и писать, что наконец пришло их время и тд и тп, водитель тоже не долго находился в лучах славы. К горсовету подъехали участники боевых действий и провели воспитательную беседу, - сообщил Зелинский.

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Активист также прикрепил к своему посту письмо родственницы бойца. Женщина рассказала об инциденте. Оказалось, что водитель отказал бойцу в проезде и заставил выйти из маршрутки. Между тем, парень отказался, аргументируя свое право на проезд. После этого маршрутчик силой волок его по салону, вытолкал из маршрутки, а в ответ на возмущения начал избивать по голове. При этом в сообщении указывается, что десантник был ранен в зоне АТО, самая опасная пуля вошла в глаз, прошла через весь череп и остановилась в затылочной части. За жизнь парня боролись медики, он прошел долгую реабилитацию. Каждая травма головы для него несет смертельную опасность.

Письмо родственницы ветерана
Письмо родственницы ветерана
скриншот

Активисты подчеркнули, что такие унижения прощать не будут.

Предупреждаем, так будет с каждым, кто решит перейти грань дозволенного. Будем воспитывать, - добавил Зелинский.

К посту также прикрепили видео, что маршрутчик на коленях просил прощения перед бойцом.

Напомним, под Львовом повесился 32-летний ветеран АТО. Мужчина покончил с жизнью в военной форме.

 

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Теги: ветеран АТО, маршрутчик, извинения, активисты, Николаев
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Комментариев (7)
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веня42    09.04.2020, 19:11
Оценка:  0
веня42
Дураки! Не надо было заставлять его становиться на колени. Надо было его колени перебить арматурой, что бы остальное жлобьё боялось и уважало ветеранов!
Этому гаду было бы и отсосать не в тягость - лишь бы его отпустили... Должно быть оно ещё и всцялося там же... мразота !
веня42    09.04.2020, 19:11
Оценка:  0
веня42
Дураки! Не надо было заставлять его становиться на колени. Надо было его колени перебить арматурой, что бы остальное жлобьё боялось и уважало ветеранов!
Этому гаду было бы и отсосать не в тягость - лишь бы его отпустили... Должно быть оно ещё и всцялося там же... мразота !
Krom14    09.04.2020, 18:45
Оценка:  +4
Krom14
Таких моральных уродов так и надо учить, когда они уже повымерают любитель совка и рашки....долпоепы
Da-Gabon    09.04.2020, 18:26
Оценка:  -27
Da-Gabon
Понятно, что водила никакого отношения к ватникам не имеет. Обыкновенный украинский жлоб, который за копейку удавится. Пришла полная мразота толпой и поставила его на колени. Надеюсь, безнаказанно. Чтобы я вас не разочаровывася.
ЗаелоПластинку    09.04.2020, 18:53
Оценка:  +4
ЗаелоПластинку
А что тебя, мразь, смущает? То, что пришла толпа защитить инвалида - уже плохо? У вас моральные нормы на россие подменили. У нас это считается нормальным.
PобинГуд    09.04.2020, 18:12
Оценка:  -26
PобинГуд
Извинился на коленях?Ну и дебил.Только абсолютные чмыри извиняются на коленях.Нормальных людей ни одно тупое псевдогеройское стадо не сломает.
Андрей    09.04.2020, 18:14
Оценка:  0
Андрей
Я уверен что ты еще и ботинки ему лизало бы!
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