В Николаеве маршрутчик, избивший инвалида АТО, на коленях просил прощения

Мужчину заставили просить прощения у потерпевшего ветерана АТО.

Сегодня, 9 апреля, активисты заставили водителя маршрутки, который унизил и избил ветерана АТО, извиниться перед ним на коленях.

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Об этом сообщил руководитель общественного формирования “Бугский Гард” Илья Зелинский на своей странице в Facebook.

Отмечается, что сегодня активистам поступила информация, что бойца 79 бригады, инвалида войны, который потерял глаз и часть черепа в зоне боевых действий, избил водитель 91-го маршрута и вытолкнул из салона авто.

Вата начала радоваться и писать, что наконец пришло их время и тд и тп, водитель тоже не долго находился в лучах славы. К горсовету подъехали участники боевых действий и провели воспитательную беседу, - сообщил Зелинский.

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Активист также прикрепил к своему посту письмо родственницы бойца. Женщина рассказала об инциденте. Оказалось, что водитель отказал бойцу в проезде и заставил выйти из маршрутки. Между тем, парень отказался, аргументируя свое право на проезд. После этого маршрутчик силой волок его по салону, вытолкал из маршрутки, а в ответ на возмущения начал избивать по голове. При этом в сообщении указывается, что десантник был ранен в зоне АТО, самая опасная пуля вошла в глаз, прошла через весь череп и остановилась в затылочной части. За жизнь парня боролись медики, он прошел долгую реабилитацию. Каждая травма головы для него несет смертельную опасность.

Письмо родственницы ветерана скриншот

Активисты подчеркнули, что такие унижения прощать не будут.

Предупреждаем, так будет с каждым, кто решит перейти грань дозволенного. Будем воспитывать, - добавил Зелинский.

К посту также прикрепили видео, что маршрутчик на коленях просил прощения перед бойцом.

Напомним, под Львовом повесился 32-летний ветеран АТО. Мужчина покончил с жизнью в военной форме.

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