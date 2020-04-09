В Николаеве маршрутчик, избивший инвалида АТО, на коленях просил прощения
Сегодня, 9 апреля, активисты заставили водителя маршрутки, который унизил и избил ветерана АТО, извиниться перед ним на коленях.
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Об этом сообщил руководитель общественного формирования “Бугский Гард” Илья Зелинский на своей странице в Facebook.
Отмечается, что сегодня активистам поступила информация, что бойца 79 бригады, инвалида войны, который потерял глаз и часть черепа в зоне боевых действий, избил водитель 91-го маршрута и вытолкнул из салона авто.
Вата начала радоваться и писать, что наконец пришло их время и тд и тп, водитель тоже не долго находился в лучах славы. К горсовету подъехали участники боевых действий и провели воспитательную беседу, - сообщил Зелинский.
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Активист также прикрепил к своему посту письмо родственницы бойца. Женщина рассказала об инциденте. Оказалось, что водитель отказал бойцу в проезде и заставил выйти из маршрутки. Между тем, парень отказался, аргументируя свое право на проезд. После этого маршрутчик силой волок его по салону, вытолкал из маршрутки, а в ответ на возмущения начал избивать по голове. При этом в сообщении указывается, что десантник был ранен в зоне АТО, самая опасная пуля вошла в глаз, прошла через весь череп и остановилась в затылочной части. За жизнь парня боролись медики, он прошел долгую реабилитацию. Каждая травма головы для него несет смертельную опасность.
Активисты подчеркнули, что такие унижения прощать не будут.
Предупреждаем, так будет с каждым, кто решит перейти грань дозволенного. Будем воспитывать, - добавил Зелинский.
К посту также прикрепили видео, что маршрутчик на коленях просил прощения перед бойцом.
Напомним, под Львовом повесился 32-летний ветеран АТО. Мужчина покончил с жизнью в военной форме.
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Этому гаду было бы и отсосать не в тягость - лишь бы его отпустили... Должно быть оно ещё и всцялося там же... мразота !
Этому гаду было бы и отсосать не в тягость - лишь бы его отпустили... Должно быть оно ещё и всцялося там же... мразота !