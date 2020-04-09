Карантин может продлиться до осени – глава Киевской ОГА Володин

Если украинцы будут нарушать карантинные меры и волну заражения остановить не удастся, карантинные меры придется продлевать.

Если люди не будут придерживаться ограничений из-за коронавируса, карантин может продлиться до осени. Об этом заявил на брифинге и.о. главы Киевской ОГА Василий Володин.

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“Соблюдение строгого карантинного режима и санитарно-гигиенических правил – лучшая профилактика заболевания коронавирусом. Также напоминаю, что в субботу и воскресенье в области, скорее всего, будет введен режим максимального ограничения передвижения. Прошу в эти дни не выходить из дома. Если вы это сделаете – то ситуацию удержим и начнем выходить из карантина уже в мае этого года. В противном случае – есть риски, что карантин будет продолжаться до осени“, - сказал Володин.

На данный момент в Киевской области подтверждено 133 случая коронавируса. Еще 335 заболевших COVID-19 в Киеве.

Накануне премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что об ослаблении карантина можно говорить не раньше мая, ограничительные меры будут продлены после 24 апреля.

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