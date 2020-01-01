Пожарным понадобилось более трех часов, чтобы полностью ликвидировать пожар на территории шахты Юбилейная.

Тушение пожара в здании на территории шахты Юбилейная ГСЧС

В поселке Петропавловка Днепропетровской области произошел пожар на территории шахты Юбилейная. Были эвакуированы сотни горняков, сообщает региональное управление ГСЧС в четверг, 9 апреля.

Так, в 13:04 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в Петропавловском районе, на территории шахты Юбилейная. На месте пожара выяснилось, что огнем охвачены внутренние помещения административно-бытового здания шахты.

Пожарные локализовали возгорание в 14:10 и ликвидировали в 16:20. К тому времени из шахты вывели всех работников – 570 человек.

Общая площадь пожара составила 100 квадратных метров. Пострадавших и погибших в результате пожара нет.

С огнем боролись 11 человек и две единицы техники.

Cмотрите фотогалерею: Из-за пожара на территории шахты эвакуировали 570 человек – ГСЧС

Ранее в Днепропетровской области произошел пожар на шахте им. М.И. Сташкова ЗАО ДТЭК Павлоградуголь. Тогда шесть горняков были госпитализированы с легкими травмами.

А в Донецкой области в городе Торецк произошел пожар на шахте Центральная на горизонте более тысячи метров. В момент инцидента под землей находились 212 горняков. Тогда никто не пострадал. При этом работа шахты временно приостановлена.

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