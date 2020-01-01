Из США эвакуировали еще одну группу украинцев

Самолет авиакосмической компании Northrop Grumman вылетел из Вашингтона с 15 гражданами Украины на борту.

Чартерный самолет американской авиакосмической компании эвакуировал из США 15 граждан Украины. Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в США в четверг, 9 апреля.

"Сегодня из Вашингтонского международного аэропорта Даллес отправилось 15 граждан, которых американская авиакосмическая компания Northrop Grumman, по договоренности с посольством, любезно согласилась вернуть в Украину", - сказано в сообщении.

Northrop Grumman планировала отправлять чартер, чтобы забрать из Украины в США украинских конструкторов, помогающих в рамках проекта по созданию ракеты-носителя Антарес, который каждые полгода доставляет груз на Международную космической станцию.

"Представители Northrop Grumman любезно согласились на предложение наших дипломатов воспользоваться такой возможностью и на пути Вашингтон-Киев забрать 15 украинских граждан, которые застряли в США из-за карантинных ограничений. Для нас это также прекрасная возможность напомнить, что программа Защита, инициированная МИДом Украины, действует. Специальный самолет имел ограниченное количество мест и забрал только тех граждан, которые отправились на программу в Посольство Украины в США и требовали неотложной медицинской, финансовой или бытовой помощи", - добавили в посольстве.

Напомним, что ранее из Непала эвакуировали 18 украинцев. Граждан Украины эвакуировала Германия. Теперь украинцы вернутся домой транзитом через Минск.

Также сообщалось, что из Турции паромом вернулись 35 украинцев. Посольство Украины в Стамбуле организовало эвакуацию 35 граждан. Теперь они должны пройти двухнедельную обсервацию.

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