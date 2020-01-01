Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Гражданам на обсервации запретили употреблять алкоголь

Комментариев: 0
Правительство запретило употреблять алкогольные напитки на обсервации.
На обсервации теперь нельзя пить алкоголь
На обсервации теперь нельзя пить алкоголь
УП

Кабинет министров Украины утвердил новое постановление относительно порядка прохождения обсервации лицами, которые вернулись из-за рубежа. Соответствующий документ 8 апреля опубликовали на портале Кабмина.

Читай также: На Западной Украине хотят ввести комендантский час

Отмечается, что список специализированных учреждений для обсервации утверждается руководителями ОГА и городских советов . Местные власти также обеспечивают питания людей в обсервации, при этом еду придется оплачивать самим людям.

Также в постановлении отмечается, что находящиеся под обсервацией лица не имеют права получать алкогольные напитки. 

"Лица, которые находятся в обсерваторах (изоляторах), могут получать личные вещи, продукты питания (кроме алкогольных напитков и вещей, запрещенных к хранению) и обязаны соблюдать правила, установленные администрацией места обсервации", - сообщается в документе.

Напомним, Кабмин изменил карантинные ограничения.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Кабмин, обсервация, карантин, алкоголь
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь