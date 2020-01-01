Гражданам на обсервации запретили употреблять алкоголь

Правительство запретило употреблять алкогольные напитки на обсервации.

Кабинет министров Украины утвердил новое постановление относительно порядка прохождения обсервации лицами, которые вернулись из-за рубежа. Соответствующий документ 8 апреля опубликовали на портале Кабмина.

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Отмечается, что список специализированных учреждений для обсервации утверждается руководителями ОГА и городских советов . Местные власти также обеспечивают питания людей в обсервации, при этом еду придется оплачивать самим людям.



Также в постановлении отмечается, что находящиеся под обсервацией лица не имеют права получать алкогольные напитки.



"Лица, которые находятся в обсерваторах (изоляторах), могут получать личные вещи, продукты питания (кроме алкогольных напитков и вещей, запрещенных к хранению) и обязаны соблюдать правила, установленные администрацией места обсервации", - сообщается в документе.



Напомним, Кабмин изменил карантинные ограничения.

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