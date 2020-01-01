Пожары, ракеты и музыка животным: фото дня
Подборка самых ярких новостных фотографий событий сегодняшнего дня, 9 апреля 2020 года.
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Корреспондент представляет подборку интересных и запоминающихся фото происшествий 9 апреля.
Вашему вниманию представляем кадры, как в центре Одессы обвалился дом-памятник архитектуры, а в сгоревшем одесском колледже тушили новый пожар.
Ночью из Александровской больницы Киева эвакуировали больных COVID-19, а ГБР провело три следственных эксперимента в центре Киева.
Смотрите, как полет боевой ракеты Р-360 сняли с самолетов, а в Николаеве спустили на воду отремонтированные катера для ВМС.
Одесский зоопарк показал, как директор играет животным, а Песков пришел на совещание к Путину с "блокатором вирусов".
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