Пожары, ракеты и музыка животным: фото дня

Подборка самых ярких новостных фотографий событий сегодняшнего дня, 9 апреля 2020 года.

Корреспондент представляет подборку интересных и запоминающихся фото происшествий 9 апреля.

Вашему вниманию представляем кадры, как в центре Одессы обвалился дом-памятник архитектуры, а в сгоревшем одесском колледже тушили новый пожар.

Ночью из Александровской больницы Киева эвакуировали больных COVID-19, а ГБР провело три следственных эксперимента в центре Киева.

Смотрите, как полет боевой ракеты Р-360 сняли с самолетов, а в Николаеве спустили на воду отремонтированные катера для ВМС.

Одесский зоопарк показал, как директор играет животным, а Песков пришел на совещание к Путину с "блокатором вирусов".

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