Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Пожары, ракеты и музыка животным: фото дня

Комментариев: 0
Подборка самых ярких новостных фотографий событий сегодняшнего дня, 9 апреля 2020 года.
В центре Одессы обвалился дом-памятник архитектуры
В центре Одессы обвалился дом-памятник архитектуры
Думская
Cмотрите фотогалерею Пожары, ракеты и музыка животным: фото дня
 
Корреспондент представляет подборку интересных и запоминающихся фото происшествий 9 апреля.
 
Вашему вниманию представляем кадры, как в центре Одессы обвалился дом-памятник архитектуры, а в сгоревшем одесском колледже тушили новый пожар.
 
Ночью из Александровской больницы Киева эвакуировали больных COVID-19, а ГБР провело три следственных эксперимента в центре Киева.
 
Смотрите, как полет боевой ракеты Р-360 сняли с самолетов, а в Николаеве спустили на воду отремонтированные катера для ВМС.
 
Одесский зоопарк показал, как директор играет животным, а Песков пришел на совещание к Путину с "блокатором вирусов".
 
 
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: ракета, корабль, пожар, обвал, фоторепортаж, фото дня
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Корреспондент.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь