"Дарница" направила в аптеки дополнительные 100 тысяч упаковок "Иммустата"

Фармацевтическая компания "Дарница" направила в аптеки 100 тысяч упаковок лекарственного средства "Иммустат".

Как сообщает пресс-служба компании, в ответ на многочисленные просьбы потребителей и аптечных сетей, "Дарница" оперативно обеспечила производство этого противовирусного препарата. С 26 марта компания начала производство дополнительных серий "Иммустата".

"Несмотря на турбулентность ситуации, мы придерживаемся своих обещаний и обеспечиваем украинцев противовирусными средствами. "Иммустат" уже начал поступать в аптеки. У нас есть необходимое сырье и материалы, чтобы обеспечить выпуск новых серий", - отметил председатель совета директоров Darnitsa Group Дмитрий Шимкив.

"Иммустат" - противовирусный препарат, выпускаемый в форме таблеток. Рекомендуется взрослым для уменьшения продолжительности и тяжести протекания респираторных вирусных заболеваний и облегчения основных симптомов. В результате применения препарата снижается частота развития осложнений, связанных с гриппом и ОРВИ. "Иммустат" малотоксичен и не оказывает негативного влияния на организм человека.

Напомним, компания также начала выпуск новых серий препарата "Парацетамол-Дарница". На протяжении следующих 30 дней в аптеки поступит 1,6 млн упаковок этого лекарственного средства.

Фармацевтическая компания "Дарница" основана в 1930 году. С 1998 года является лидером в Украине по объему производства лекарств в натуральном выражении. Стратегические направления развития портфеля – кардиология, неврология и решения проблем боли.