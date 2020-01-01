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В "ЛДНР" заявили о 20 случаях коронавируса

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В "республики" приехали инфицированные из Москвы и заразили местных, утверждают в "минздравы" сепаратистов.
В "ЛДНР" начали выявлять коронавирус
В "ЛДНР" начали выявлять коронавирус

На неподконтрольных территориях Донбасса зафиксировали 20 случаев заражения коронавирусом COVID-19. Об этом сообщают сепаратистские СМИ в четверг, 9 апреля.

По данным так называемого, "минздрава ДНР" по состоянию на сегодня зарегистрировано 13 случаев инфицирования, из них – один ребенок. Пятеро новых заболевших являются членами семьи и знакомыми ранее инфицированных пациентов. Еще одна женщина приехала инфицированной из Москвы.

"Состояние всех пациентов удовлетворительное, ухудшения не наблюдается. Летальных исходов, связанных с коронавирусом, на территории нет", – рассказали в "министерстве".

В свою очередь "главный санитарный врач ЛНР" Дмитрий Докашенко заявил, что зарегистрирован седьмой случай заболевания коронавирусом.

"На этот раз в Луганске. Этот седьмой заболевший – женщина, контактировавшая с мужем, вернувшимся из Москвы. Сам он еще обследуется. Женщина в настоящий момент помещена в боксированное инфекционное отделение четвертой городской больницы в состоянии средней тяжести", – рассказал он.

Ранее Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины сообщило, что в больнице неподконтрольной Амвросиевки от коронавируса умер мужчина. Сепаратисты эту информацию отрицают.

Также по данным СМИ, в подконтрольном "ЛНР" Антраците умер больной коронавирусом.

По данным Минздрава на утро 9 апреля в Украине 1892 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 57 летальных, 45 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 224 новых случаев.

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Теги: Украина, эпидемия, инфекция, донбасс, заражение, Коронавирус, ДНР, ЛНР, ДНР новости сегодня, ДНР новости, ЛНР новости, новости Донбасса, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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