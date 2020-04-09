Шмыгаль обещает пересмотреть соцстандарты после карантина

Подразумевается разработка новых транспортных норм, норм социальной дистанции, пребывания в закрытых помещениях.

После жестких карантинных мер в Украине власти должны подготовить новые социальные стандарты, о чем заявил глава правительства Денис Шмыгаль.

"Мы понимаем, что болезнь быстро не отступит. Поэтому должны подготовить новые социальные стандарты жизни после жестких карантинных мероприятий: разработать новые транспортные нормы, нормы социальной дистанции, пребывание в закрытых помещениях и учреждениях. На это у нас есть немного времени. И очень важно работать вместе", - заявил Шмыгаль.

По его словам, совместными усилиями всех уровней властей удалось максимально снизить нагрузку на медицинскую систему.

"Нам необходимо максимально координировать усилия и, учитывая мировой опыт, переходить к локальным карантинам в случае новых вспышек болезни", - добавил глава Кабмина.

Он также призвал городских голов продолжать и дальше работать совместно ради благосостояния украинцев.

"Мы разрабатываем отдельную программу по созданию рабочих мест, и здесь нужна ваша помощь. От вас мы ждем список, работники каких рабочих профессий и в каком количестве вам нужны. Это ваша заявка на рабочие руки", - добавил он.

Днем ранее Денис Шмыгаль заявил, что отмену карантина пересмотрят не ранее мая.

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