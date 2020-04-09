Больницы обеспечены защитными средствами на 57% – нардеп

В Ивано-Франковской области средств индивидуальной защиты хватит на девять дней, в Херсонской – всего лишь на шесть.

Некоторые больницы обеспечены костюмами защиты менее чем на треть Пресс-служба Слуги народа

Украинские больницы обеспечены средствами индивидуальной защиты (СИЗ) на 57%. Об этом сказала нардеп, член парламентского комитета здоровья нации, медпомощи и медстрахования Ольга Стефанишина, сообщает Интерфакс-Украина в четверг, 9 апреля.

"Почти 500 тысяч костюмов биозащиты и почти 200 тысяч респираторов не хватает украинским больницам, которые работают с COVID-19 на ближайшие две недели. В общем медучреждения по стране менее чем на 57% обеспечены средствами защиты врачей", – сказала нардеп, проанализировав аналитические данные, обнародованные Кабмином и системой YouControl.

Стефанишина подчеркнула, это потребность только тех 230 больниц, которые по состоянию на вчера внесли свои данные в базу Кабмина. В реальности эти цифры еще хуже.

По словам нардепа, в областях с наибольшим количеством больных COVID-19 врачи обеспечены СИЗ менее, чем на половину необходимого, в частности, в Тернопольской области – на 50%, а в Ивано-Франковской – на 43%.

"Некоторые больницы обеспечены костюмами защиты менее чем на треть: в той же Ивано-Франковской области Центральная городская клиническая больница областного центра обеспечена на 18%, Долинская центральная районная больница – на 33%", – сказала она.

Стефанишина отметила также проблемы с обеспечением медучреждений оборудованием. В частности, хуже всего обеспечены Кировоградская и Тернопольская области.

Также указано, что в Ивано-Франковской области СИЗ хватит на девять дней, в Херсонской – всего лишь на шесть, в Тернопольской области костюмов биозащиты хватает на один день, а изоляционных одноразовых халатов – на три дня.

Ранее в среду стало известно, что в Хмельницком скончалась сотрудница районной больницы. У женщины подозревают коронавирус.

А в Черновицкой области 51 медик заразился коронавирусом COVID-19, из них шестеро - на рабочем месте.

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