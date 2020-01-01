В Запорожской области скончался первый пациент с коронавирусом

Житель Мелитополя находился в реанимации. Медики подключили его к аппарату ИВЛ, но спасти не смогли.

В Запорожской области зафиксировали первый смертельный случай, вызванный коронавирусом COVID-19. Об этом сообщается на сайте горсовета Мелитополя в четверг, 9 апреля.

По данным местных властей, сегодня умер 60-летний мужчина из Мелитополя, который ранее был госпитализирован в местную инфекционную больницу с COVID-19.

До того больной находился в реанимационном отделении. Медики подключили его к аппарату искусственной вентиляции легких, но спасти не смогли.

Напомним, по состоянию на 9 апреля в Украине 1892 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 57 летальных, 45 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 224 новых случаев.

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