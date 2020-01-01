На танк ГПМ-54 установлено новое гидравлическое оборудование европейских производителей. Он может тушить пожар на расстоянии до 60 метров.

Львовский бронетанковый завод передал Вооруженным силам Украины партию из четырех пожарных танков ГПМ-54. Об этом сообщает пресс-служба концерна Укроборонпром в четверг, 9 апреля.

Указано, что на завершающей стадии капитального ремонта и модернизации на ЛБТЗ находятся еще три единицы ГПМ-54. Согласно производственному плану, завод планирует завершить их ремонт до конца текущего месяца, опережая график.

Львовский бронетанковый завод – единственное в Украине предприятие, которое производит и осуществляет капитальный ремонт пожарных танков.

На ГПМ-54 установлено новое гидравлическое оборудование европейских производителей для обеспечения управления лафетным стволом, бульдозерным оборудованием и механизмом подъема кузова машины. Также установлено новое бульдозерное оборудование с грейдерным положением, доработана возможность включения пожарного насоса лафетного ствола для проведения тушения пожара без остановки основного двигателя на месте и в движении.

Пожарный танк ГПМ-54 является единственным видом бронированной пожарной гусеничной техники на вооружении в ВСУ. Созданный на базе танка Т-55 содержит цистерну для воды емкостью 10 м3, а также бак для пены емкостью 1,1 м3 и может тушить пожар водой на расстоянии до 60 метров.

Cмотрите фотогалерею: ВСУ получили партию пожарных танков

Напомним, на прошлой неделе Житомирский бронетанковый завод передал ВСУ семь модернизированных БМП, из них пять единиц БМП-1 и две – БМП-2.

А в прошлом месяце ВСУ получили 13 танковhttps://korrespondent.net/ukraine/4210068-kharkovskyi-bronetankovyi-zavod-peredal-13-tankov-vsu от Харьковского бронетанкового завода. На предприятии модернизировали 10 танков Т-80БВ и три танка Т-64БВ образца 2017 года.

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