На Буковине рекордное число заражений, две жертвы

Общее количество инфицированных на Буковине выросло до 379. Губернатор Осачук назвал эту статистику "очень угрожающей".

В Черновицкой области за сутки зафиксировали 76 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Это рекордное количество новых заражений для одного региона в Украине за сутки. Умерли два человека с коронавирусом, у одного подозрение. Об этом сообщил председатель Черновицкой облгосадминистрации Сергей Осачук вечером в четверг, 9 апреля.

По его словам, случаи инфицирования зарегистрированы по всей области. Таким образом, общее количество инфицированных на Буковине выросло до 379 случаев. Губернатор назвал эту статистику и динамику "очень угрожающей".

"За прошедшие сутки у нас умерли три человека. Они слишком поздно обратились за медицинской помощью и имели очень тяжелые формы болезни, которые быстро прогрессировали... У двоих из них коронавирус подтвердили, у одного подозрение", – рассказал Осачук.

Он отметил, что в Черновицкой области снова вводится особый режим, но в отличии от прошлых выходных, теперь там не будет работать ни один магазин, продуктовые в том числе. АЗС будут продавать топливо только медикам, ГСЧС и полиции. Особый режим продлится с субботы 11 апреля с 13:00 и до понедельника 13 апреля 6:00 утра.

"Просьба и требование к вам – оставайтесь дома, берегите себя, придерживайтесь всех карантинных ограничений", – обратился Осачук к жителям региона.

Напомним, по состоянию на утро 9 апреля в Украине 1892 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 57 летальных, 45 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 224 новых случаев.

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