Военные госпитали готовы к приему зараженных

Украинские больницы для военных уже подготовили к приему инфицированных коронавирусом, сообщил Ляшко.

В Украине все медицинские заведения для военных готовы принимать бойцов, у которых выявят коронавирусную инфекцию. Об этом, в четверг, 9 апреля, заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире программы Право на владу на канале 1+1.

По словам Ляшко, Министерство обороны постоянно сообщает главному санитарному врачу информацию о текущей эпидемиологической ситуации среди военных.

"Я знаю об эпидокружении в Минобороны и воинских частях. Ситуация относительно военных под контролем. Все у них хорошо. Медицинские учреждения, которые обслуживают военнослужащих, готовы к приему больных с коронавирсной болезнью. Поэтому проблем сегодня не видим", - заявил Ляшко.

Ранее в Вооруженных Сил Украины выявили еще два случая коронавируса COVID-19.

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