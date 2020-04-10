Итоги 9 апреля: Прогноз инфляции в Украине и вспышка эпидемии на Буковине

Украинской экономике дали неутешительный прогноз; На выходных в Черновицкой области не разрешат выйти даже в магазин. Bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Худший сценарий для экономики Украины

Всемирный Банк дал свой прогноз для экономики Украины. По мнению экспертов Банка, из-за пандемии COVID-19 ожидается замедление экономической активности в Украине, а ВВП в 2020 году сократится на 3,5%. Также, согласно прогнозу ВБ, инфляция в Украине в 2020 году вырастет до 8,9%, а реальные доходы граждан упадут на 4,0%, дефицит госбюджета вырастет до 4,9% от ВВП, а уровень госдолга вырастет до 59% от ВВП.

На Буковине рекордное число заражений, две жертвы

На Буковине - всплеск заражения. За последние сутки зафиксировали 76 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Три человека умерли.

Глава Черновицкой администрации заявил, что в области снова вводится особый режим, но в отличие от прошлых выходных, теперь там не будет работать ни один магазин, продуктовые, в том числе. АЗС будут продавать топливо только медикам, ГСЧС и полиции.

В Украине готовят две программы поддержки малого бизнеса в карантин

Кабинет министров и Нацбанк разработали две программы кредитной поддержки малого бизнеса. Обе программы будут предусматривать условия сохранения бизнесами почти всего фонда оплаты труда и количества нанятых работников, а также будут направлены на минимизацию безработицы и создание условий для быстрого перезапуска экономики после завершения карантина.

Нет денег

С начала карантина за пособием по безработице в Украине обратились более 40 тысяч человек. Больше всего новых безработных в Киеве (рост на 32,5%), Ивано-Франковской (на 25,5%), Львовской (на 24,8%) и Закарпатской (на 24,3%) областях.

Жители Ухани отпраздновали окончание карантина

В китайском Ухане, откуда по всему миру распространился коронавирус, устроили праздник после окончания 76-дневного жесткого карантина. Впервые за долгое время людям разрешили гулять и выезжать за город.

Карантин может продлиться до осени

Карантин в Киеве может затянуться до осени, если жители столицы не будут придерживаться ограничений. Об этом заявил и.о. главы Киевской ОГА Василий Володин. На данный момент в Киевской области подтверждено 133 случая коронавируса. Еще 335 заболевших COVID-19 в Киеве.

Испания объявила о пике пандемии коронавируса

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что Испания переживает пик пандемии и призвал парламент продлить режим ЧП до 16 апреля. Он также анонсировал смягчение карантинных мер и возвращение граждан к привычной жизни. В Испании за последние сутки зафиксировано около 5750 новых случаев инфицирования. Всего с начала эпидемии коронавирусом заразились 152 446 человек.

В ВСУ зафиксировано новые случаи COVID-19

В Вооруженных Сил Украины выявили еще два случая заражения COVID-19. Коронавирус обнаружили у военнослужащего Васильковского гарнизона, который был накануне госпитализирован с предварительным диагнозом “пневмония“. Также коронавирус подтвердили у военнослужащего одной из воинских частей Мелитополя, который с конца марта находился на самоизоляции.

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