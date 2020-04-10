Уже седьмой день: в зоне ЧАЭС продолжается пожар

К ликвидации пожара привлечены почти 400 человек, а также 100 единиц спецтехники. Авиация также тушит возгорание.

Возгорание до сих пор не потушили facebook.com/MNSCHERNIGIV

По состоянию на утро пятницы, 10 апреля, в зоне отчуждения спасатели продолжают ликвидировать пожар, пишет пресс-центр ГСЧС.

"По состоянию на 7 ч. 10 апреля в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделениями ГСЧС совместно с работниками лесной охраны ГАЗО продолжается тушение пожаров на территории Корогодского, Котовского и Денисовецького лесничеств", - говорится в сообщении.

Как отмечается, ситуация контролируется, наблюдается горение травяного настила и лесной подстилки отдельными очагами.

К тушению пожаров привлечено 379 человек и 100 единиц техники, из них от ГСЧС 320 человек личного состава и 79 единиц техники (в том числе 3 самолета АН-32П и 2 вертолета ДСНС, которыми 9 апреля осуществлено 67 сбросов - 154 т воды).

Напомним, в ГСЧС назвали причину пожара в Чернобыльской зоне, который начался 4 апреля.

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