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Уже седьмой день: в зоне ЧАЭС продолжается пожар

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К ликвидации пожара привлечены почти 400 человек, а также 100 единиц спецтехники. Авиация также тушит возгорание.
Возгорание до сих пор не потушили
Возгорание до сих пор не потушили
facebook.com/MNSCHERNIGIV
 
По состоянию на утро пятницы, 10 апреля, в зоне отчуждения спасатели продолжают ликвидировать пожар, пишет пресс-центр ГСЧС.
 
"По состоянию на 7 ч. 10 апреля в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделениями ГСЧС совместно с работниками лесной охраны ГАЗО продолжается тушение пожаров на территории Корогодского, Котовского и Денисовецького лесничеств", - говорится в сообщении. 
 
Как отмечается, ситуация контролируется, наблюдается горение травяного настила и лесной подстилки отдельными очагами.
 
 
К тушению пожаров привлечено 379 человек и 100 единиц техники, из них от ГСЧС 320 человек личного состава и 79 единиц техники (в том числе 3 самолета АН-32П и 2 вертолета ДСНС, которыми 9 апреля осуществлено 67 сбросов - 154 т воды).
 
Напомним, в ГСЧС назвали причину пожара в Чернобыльской зоне, который начался 4 апреля.
 
Еще сообщалось о пожаре на Черниговщине, к тушению которого привлекли авиацию.
 

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Теги: пожар, Чернобыльская зона, ГСЧС
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Real_B    10.04.2020, 10:28
Оценка:  0
Real_B
Так они все таки не запаковали того шутник. Вот он и мстит или шашлычники дятлы.
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