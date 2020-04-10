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На Буковине 42-летний мужчина избил и изнасиловал 77-летнюю женщину

Комментариев: 1
Полиция задержала насильника.
Иллюстрированное фото
Иллюстрированное фото
pixabay.com

В селе Балковцы 42-летний местный житель избил и изнасиловал 77-летнюю односельчанку. Полиция задержала мужчину и поместила его в изолятор временного содержания. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции. 

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Как сообщается, в Новоселицкое отделение полиции с заявлением об изнасиловании обратилась 77-летняя жительница района. На месте происшествия полицейские выяснили, что 42-летний обидчик пришел в дом односельчанки и вопреки ее воле, нанеся телесные повреждения, изнасиловал ее.

Открыто уголовное дело по части 1 статьи 152 (Изнасилование) УКУ. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, ранее строитель изнасиловал женщину в санатории в Киеве. Мужчина отрицает свою причастность, но прокуратура заявляет, что уже получила достаточно доказательств.

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Теги: Буковина, Изнасилование, Полиция
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Комментариев (1)
ГyнВсемогущий    10.04.2020, 09:44
Оценка:  -23
ГyнВсемогущий
На той земле это норма.Ведь там нет людей.
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