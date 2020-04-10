На Буковине 42-летний мужчина избил и изнасиловал 77-летнюю женщину

Полиция задержала насильника.

В селе Балковцы 42-летний местный житель избил и изнасиловал 77-летнюю односельчанку. Полиция задержала мужчину и поместила его в изолятор временного содержания. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Читай также: В Сумской области мужчина три года насиловал 10-летнюю падчерицу

Как сообщается, в Новоселицкое отделение полиции с заявлением об изнасиловании обратилась 77-летняя жительница района. На месте происшествия полицейские выяснили, что 42-летний обидчик пришел в дом односельчанки и вопреки ее воле, нанеся телесные повреждения, изнасиловал ее.

Открыто уголовное дело по части 1 статьи 152 (Изнасилование) УКУ. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, ранее строитель изнасиловал женщину в санатории в Киеве. Мужчина отрицает свою причастность, но прокуратура заявляет, что уже получила достаточно доказательств.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.