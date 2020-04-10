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Аваков ответил, хочет ли стать премьер-министром

Комментариев: 2
Глава МВД искренне ответил на вопрос о премьерских амбициях.
Арсен Аваков
Арсен Аваков
глава МВД

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков прокомментировал, планирует ли стать главой украинского правительства.

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Об этом он написал на своей странице в Facebook в комментариях к своему же посту.

Отмечается, что 9 апреля, глава МВД опубликовал подробный пост о текущей ситуации с распространением коронавируса в Украине. Аваков высказал свое мнение о карантинных мерах, а также спрогнозировал, когда украинцы смогут вернуться к нормальной жизни. 

В комментариях к посту министра спросили, не значит ли этот пост то, что он готовится стать премьер-министром.

Надеюсь, Бог милует, - ответил Аваков.

Также глава МВД отметил, что испытывает симпатию к действующему главе Кабмина.

Мне теперешний премьер нравится! - написал он.

Комментарий
Комментарий
скриншот

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Напомним, первый заместитель главы фракции “Слуга народа“ Александр Корниенко заявил, что глава МВД Арсен Аваков остается на своей должности из-за своей эффективности. Он считает, что это связано с “опытом и эффективностью этого человека на своей должности“.

 

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Теги: Аваков, глава МВД, премьер-министр
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Комментариев (2)
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МАРИНА***КЛИМОВА    10.04.2020, 09:40
Оценка:  -22
МАРИНА***КЛИМОВА
Не мельчи, сразу в президенты))
meglj    10.04.2020, 09:38
Оценка:  +3
meglj
На зоне будешь пример пЕтухов
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