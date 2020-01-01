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ГБР проводит обыски у экс-нардепа Черновол

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Бывший нардеп пишет, что обыски проводят в связи с делом Майдана.
Экс-нардеп Татьяна Черновол
Экс-нардеп Татьяна Черновол
facebook.com/Татьяна Черновол

Государственное бюро расследований проводит обыски в доме экс-нардепа Татьяны Черновол. Она утверждает, что обыски проходят по делу Майдана. Обыски проходят в ее доме под Киевом в селе Гора Бориспольского района. Об этом бывший народный депутат написала у себя в Facebook

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“Приехал ко мне спецназ ГБР по делу Майдана“, - написала Черновол.

Черновол также опубликовала решение Печерского районного суда, в котором сказано, что основанием для обыска стали события в феврале 2014 года, когда был захвачен офис “Партии регионов“ на улице Липской. Это произошло после расстрела участников Революции Достоинства.

Обыски в доме Черновол
Обыски в доме Черновол
facebook.com/Татьяна Черновол

Напомним, ранее ГБР объявило о подозрении экс-нардепу Татьяне Черновол. Экс-нардеп подозревается в препятствовании работы журналиста. 

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Теги: ГБР, Черновол, Обыски, Нардеп, Дело Майдана
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