ГБР проводит обыски у экс-нардепа Черновол

Бывший нардеп пишет, что обыски проводят в связи с делом Майдана.

Государственное бюро расследований проводит обыски в доме экс-нардепа Татьяны Черновол. Она утверждает, что обыски проходят по делу Майдана. Обыски проходят в ее доме под Киевом в селе Гора Бориспольского района. Об этом бывший народный депутат написала у себя в Facebook.

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“Приехал ко мне спецназ ГБР по делу Майдана“, - написала Черновол.

Черновол также опубликовала решение Печерского районного суда, в котором сказано, что основанием для обыска стали события в феврале 2014 года, когда был захвачен офис “Партии регионов“ на улице Липской. Это произошло после расстрела участников Революции Достоинства.

Обыски в доме Черновол facebook.com/Татьяна Черновол

Напомним, ранее ГБР объявило о подозрении экс-нардепу Татьяне Черновол. Экс-нардеп подозревается в препятствовании работы журналиста.

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