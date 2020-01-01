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В Украине 2203 случая коронавируса: обновленные данные Минздрава

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За сутки зафиксировано 311 новых случаев.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
EPA/UPG

По состоянию на 9:00 10 апреля в Украине 2203 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 69 летальных, 61 пациент выздоровел. За сутки зафиксировано 311 новых случаев.

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Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

В частности, коронавирус обнаружен 

  • Винницкая область - 119 случаев;
  • Волынская область - 41 случай;
  • Днепропетровская область - 52 случая;
  • Донецкая область - 11 случаев;
  • Житомирская область - 41 случай;
  • Закарпатская область - 56 случаев;
  • Запорожская область - 54 случая;
  • Ивано-Франковская область - 254 случая;
  • Кировоградская область - 82 случая;
  • м. Киев - 348 случаев;
  • Киевская область - 140 случаев;
  • Львовская область - 82 случая;
  • Луганская область - 3 случая;
  • Николаевская область - 0 случаев;
  • Одесская область - 46 случаев;
  • Полтавская область - 20 случаев;
  • Ровенская область - 85 случаев;
  • Сумская область - 63 случая;
  • Тернопольская область - 196 случаев;
  • Харьковская область - 6 случаев;
  • Херсонская область - 27 случаев;
  • Хмельницкая область - 16 случаев;
  • Черновицкая область - 366 случаев;
  • Черкасская область - 86 случаев;
  • Черниговская область - 9 случаев.

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Обратите внимание: данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 10 апреля 2020 в Центр поступило 862 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 8763 сообщения о подозрении на COVID-19.

Статистика в цифрах
Статистика в цифрах
МОЗ/Facebook

Напомним, пика коронавируса в Украине может не быть. Главный санитарный врач утверждает, что если придерживаться строгого карантина, пика заболевания можно будет избежать.

 

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Теги: коронавирус, вирус, Минздрав
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