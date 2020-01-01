Зеленский нашел новую должность для Пристайко

Бывший министр снова получил должность от президента.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в состав Комиссии по вопросам координации евроатлантической интеграции Украины и назначил ее председателем вице-премьер-министра Вадима Пристайко.

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Соответствующий указ №134 / 2020 от 9 апреля опубликован на сайте главы государства.

Таким образом он освободив от этих обязанностей действующего главу МИД Дмитрия Кулебу.

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На смену статьи 3 Указа Президента Украины от 8 июля 2016 № 296 "Вопросы координации евроатлантической интеграции Украины" (с изменениями, внесенными Указом от 30 октября 2019 № 784) назначить председателем Комиссии по вопросам координации евроатлантической интеграции Украины Пристайко Вадима Владимировича - вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины, - сказано в документе.

Напомним, у Зеленского озвучили стоимость рейса за медсредствами в Китай. На данный момент авиарейсы осуществляет частная авиакомпания SkyUp.

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