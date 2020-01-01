МОЗ отправило проверку в Ивано-Франковскую область

В области зафиксировано больше всего смертей от COVID-19.

Минздрав отправил проверку в Ивано-Франковскую область, где зафиксировано больше всего смертей от вируса COVID-19. В МОЗ заявили, что будет рассмотрен каждый случай и предоставлены рекомендации по улучшению оказания медицинской помощи инфицированным коронавирусом. Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге.

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“Сегодня команда Минздрава отправилась в Ивано-Франковскую область, которая лидирует по количеству летальных случаев. В комиссии находится заместитель министра здравоохранения, анестезиологи и реаниматологи“, - заявил Ляшко.

Отметим, что в Ивано-Франковской области зафиксировали 9 случаев смерти от COVID-19. Всего в регионе заразились 254 человека.

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Напомним, ранее Ляшко заявлял, что пика коронавируса в Украине может не быть. Главный санитарный врач утверждает, что если придерживаться строгого карантина, пика заболевания можно будет избежать.

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