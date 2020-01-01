Украина получит 10 тонн гуманитарной помощи от ОАЭ

Самолет с 10 тоннами гуманитарной помощи для Украины готовится в ОАЭ.

Украина получит от Объединенных Арабских Эмират 10 тонн гуманитарной помощи для противодействия последствиям эпидемии коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

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"Сейчас в Объединенных Арабских Эмиратах готовится самолет, который привезет в Украину 10 тонн гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусом", - отметил Кулеба.



По словам министра, доставлена будет спецодежда для защиты врачей, медицинские халаты, перчатки, маски, бахилы и санитайзеры.



"Мы чрезвычайно благодарны ОАЭ за предоставление этой поддержки Украине. Много людей тут в Киеве работали над тем, чтобы эта помощь состоялась, прежде всего, в Офисе президента, здесь, в Министерстве иностранных дел", - добавил глава МИД.



Напомним, Украина направила в Италию 5 тыс литров антисептика.

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