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Украина получит 10 тонн гуманитарной помощи от ОАЭ

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Самолет с 10 тоннами гуманитарной помощи для Украины готовится в ОАЭ.
Гуманитарная помощь из ОАЭ
Гуманитарная помощь из ОАЭ
Цензор

Украина получит от Объединенных Арабских Эмират 10 тонн гуманитарной помощи для противодействия последствиям эпидемии коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы. 

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"Сейчас в Объединенных Арабских Эмиратах готовится самолет, который привезет в Украину 10 тонн гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусом", - отметил Кулеба.

По словам министра, доставлена будет спецодежда для защиты врачей, медицинские халаты, перчатки, маски, бахилы и санитайзеры.

"Мы чрезвычайно благодарны ОАЭ за предоставление этой поддержки Украине. Много людей тут в Киеве работали над тем, чтобы эта помощь состоялась, прежде всего, в Офисе президента, здесь, в Министерстве иностранных дел", - добавил глава МИД.

Напомним, Украина направила в Италию 5 тыс литров антисептика.

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Теги: гуманитарная помощь, ОАЭ
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