За сутки выписаны 16 человек, скончалось 12 человек: итоги брифинга МОЗ

Появились результаты брифинга Минздрава.

За минувшие сутки ситуация с распространением коронавируса в Украине существенно ухудшилась. Детально о ситуации рассказали представители Минздрава на сегодняшнем брифинге.

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Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

МОЗ Украины начало тестировать методом ПЦР все случаи пневмонии, всех контактных лиц больных COVID-19 и всех людей, которые вернулись из-за границы до появления симптомов коронавирусной болезни.

В Украине за минувшие сутки зафиксировано 13 новых случаев заболевания COVID-19 среди детей.

До учреждений здравоохранения с заболеванием коронавирусной инфекцией госпитализированы 75 человек (5 в критическом состоянии).

За сутки было рассмотрено 862 подозрения на коронавирусной болезни и методом ПЦР-тестирование рассмотрено 2929 образцов больных с острыми респираторными заболеваниями.

В учреждениях здравоохранения сейчас с COVID-19 находится 923 человека (из них 42 ребенка).

На аппарате искусственной вентиляции легких - 43 человека.

За сутки выписаны 16 человек (из них 3 детей и 1 медицинский работник), умерло 12 человек.

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Показник летальности от COVID-19 в Украине на сегодня составляет 3,1% (во всем мире в среднем 6,0%).

За сутки наибольшее количество подтвержденных случаев с COVID-19 зарегистрировано в Черновицкой области (64), Киеве (48), Ивано-Франковской области (36).

В целом больше случаев с COVID-19 зарегистрировано в Черновицкой области (366), Киеве (348), Ивано-Франковской области (254), Тернопольской области (169), Киевской области (140) и Винницкой области (119).

Прирост случаев с коронавирусной болезнью за минувшие сутки составляет 32%. Прирост и количество случаев соответствуют прогнозам Минздрава Украины.

Напомним, МОЗ отправило проверку в Ивано-Франковскую область. В области зафиксировано больше всего смертей от COVID-19.

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