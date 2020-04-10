За сутки выписаны 16 человек, скончалось 12 человек: итоги брифинга МОЗ
Появились результаты брифинга Минздрава.
За минувшие сутки ситуация с распространением коронавируса в Украине существенно ухудшилась. Детально о ситуации рассказали представители Минздрава на сегодняшнем брифинге.
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Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
- МОЗ Украины начало тестировать методом ПЦР все случаи пневмонии, всех контактных лиц больных COVID-19 и всех людей, которые вернулись из-за границы до появления симптомов коронавирусной болезни.
- В Украине за минувшие сутки зафиксировано 13 новых случаев заболевания COVID-19 среди детей.
- До учреждений здравоохранения с заболеванием коронавирусной инфекцией госпитализированы 75 человек (5 в критическом состоянии).
- За сутки было рассмотрено 862 подозрения на коронавирусной болезни и методом ПЦР-тестирование рассмотрено 2929 образцов больных с острыми респираторными заболеваниями.
- В учреждениях здравоохранения сейчас с COVID-19 находится 923 человека (из них 42 ребенка).
- На аппарате искусственной вентиляции легких - 43 человека.
- За сутки выписаны 16 человек (из них 3 детей и 1 медицинский работник), умерло 12 человек.
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- Показник летальности от COVID-19 в Украине на сегодня составляет 3,1% (во всем мире в среднем 6,0%).
- За сутки наибольшее количество подтвержденных случаев с COVID-19 зарегистрировано в Черновицкой области (64), Киеве (48), Ивано-Франковской области (36).
- В целом больше случаев с COVID-19 зарегистрировано в Черновицкой области (366), Киеве (348), Ивано-Франковской области (254), Тернопольской области (169), Киевской области (140) и Винницкой области (119).
- Прирост случаев с коронавирусной болезнью за минувшие сутки составляет 32%. Прирост и количество случаев соответствуют прогнозам Минздрава Украины.
Напомним, МОЗ отправило проверку в Ивано-Франковскую область. В области зафиксировано больше всего смертей от COVID-19.
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