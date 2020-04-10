Табачный дым ухудшает течение COVID-19, - главный санврач Ляшко

Ляшко рассказал об опасностях табачного дыма во время коронавирусной болезни.

Табакокурение может привести к осложнениям во время коронавирусной болезни COVID-19. Об этом в ходе брифинга 10 апреля заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

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Ляшко рассказал о вреде табачного дыма, отвечая на вопрос о влиянии лесных пожаров в регионах Украины на лечение COVID-19.



"Не могу с уверенностью сказать, влияет ли смог, но с уверенностью скажу, что табачный дым ухудшает течение коронавирусной болезни, а также приводит к осложнениям, которые могут возникать от гриппоподобных заболеваний, в том числе коронавирусной болезни, особенно когда добавляется пневмония", - сказал он.



Медик добавил, что на данный момент проводится мониторинг атмосферного воздуха. В случае превышения допустимой концентрации вредных веществ, об этом сразу оповестят население.

Напомним, в ЦОЗ напомнили, что респираторы не полностью защищают небритых людей.

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