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Табачный дым ухудшает течение COVID-19, - главный санврач Ляшко

Комментариев: 2
Ляшко рассказал об опасностях табачного дыма во время коронавирусной болезни.
Главный санврач Виктор Ляшко
Главный санврач Виктор Ляшко
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Табакокурение может привести к осложнениям во время коронавирусной болезни COVID-19. Об этом в ходе брифинга 10 апреля заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

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Ляшко рассказал о вреде табачного дыма, отвечая на вопрос о влиянии лесных пожаров в регионах Украины на лечение COVID-19. 

"Не могу с уверенностью сказать, влияет ли смог, но с уверенностью скажу, что табачный дым ухудшает течение коронавирусной болезни, а также приводит к осложнениям, которые могут возникать от гриппоподобных заболеваний, в том числе коронавирусной болезни, особенно когда добавляется пневмония", - сказал он.

Медик добавил, что на данный момент проводится мониторинг атмосферного воздуха. В случае превышения допустимой концентрации вредных веществ, об этом сразу оповестят население.

Напомним, в ЦОЗ напомнили, что респираторы не полностью защищают небритых людей.

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Теги: Ляшко, Коронавирус, табачный дым
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Комментариев (2)
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ГунВсемогущий    10.04.2020, 11:32
Оценка:  -25
ГунВсемогущий
Если все до единого курильщики сдохнут это будет прекрасно.Нормальные люди не курят.
dimasvetik    10.04.2020, 11:49
Оценка:  +3
dimasvetik
не захлебнись стекломоем придурок!
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