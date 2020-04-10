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Иван Грозный развязал Ливанскую войну: в онлайн-уроках очередной ляп

Комментариев: 2
Онлайн-уроки по истории оказались в центре эпичного скандала.
В онлайн-уроке снова нашли ляп
В онлайн-уроке снова нашли ляп
скриншот

В онлайн-уроке по мировой истории для украинских школьников снова допустили ляп в исторических периодах и названиях. Учительница заявила, что Иван Грозный развязал не Ливонскую войну, а Ливанскую. 

Ляп заметила Журналистка Елена Скидан и сообщила о нем на своей странице в Facebook.

Кроме этого, в этот период, в 58 году Царь Иван Грозный начинает так называемую Ливанскую войну. Эта была война с Ливанским орденом. И основная идея ее была в том, чтобы Россия получила выход к Балтийскому морю. Это было чрезвычайно полезно, - говорит учитель на видео.

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Историческая справка: война, о которой, вероятно должна была идти речь, называлась Ливонской и орден тоже был Ливонский. Это была одна из крупнейших войн России 16 века. Ливонская война длилась с 1558 по 1583 год. Боевые действия велись в основном на территории современных Эстонии, Латвии, Белоруссии и Северо-Западной России. В результате Ливонской войны закончил свое существование Ливонский орден, а сама война способствовала образованию Речи Посполитой.

Что за геополитический "орешек" - Ливанский орден? Как Ливан связан с Балтийским морем? Что за Россия при Иване Грозном? Выключите вы эту телешколу позора, - отметила журналистка.

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Напомним, на уроке онлайн-школы перепутали океаны. Учительница допустила ошибку во время урока географии в 10 классе.

 

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Теги: ляп, онлайн-уроки, история, Иван Грозный
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Комментариев (2)
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ПродувКротов    10.04.2020, 11:56
Оценка:  +2
ПродувКротов
Случайно человек ошибся. в прямом эфире это бывает у всех, даже у искусственного интеллекта. Год назад ИИ тоже ляпнул хрень в прямом эфире ТВ нидерландов.
MykRom    10.04.2020, 11:47
Оценка:  +2
MykRom
Ух ты какая! Из-за одной буквы куча вопросов.
Скидан, не кидайся вопросами, покажи, как надо.
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